‘Kredi faizlerini talimatla indirdi’

Kamu bankaları Merkez Bankası’nı takip ederek ticari ve konut kredi faiz oranlarında indirime gitti. Konutta faiz %1.37’den %1.29’a, ticari kredilerde ise ortalama %1.45’ten %1.37’ye düşürüldü.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankaları da kredi faizlerinde indirime gitti. Üç kamu bankası ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerine dokunmazken; konut ve ticari kredi faiz oranlarında indirime gitti. Haftasonu Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar kamunun faiz indirim hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Ancak Halkbank dün sabah yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek önce bu haberi yalanladı. Kısa bir süre sonra ise üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamada kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gidildiği duyuruldu.

İNŞAATI YÜZDÜRMEK İÇİN

Haberin önce kesin bir dille yalanlanması, ardından ise gelen ortak açıklama ile yeni faiz oranlarının bildirilmesi ekonomistlerde indirimin talimatla gerçekleştirildiği izlenimini yarattı. Hedefte konut kredilerinin olması da AKP çevresinde kümelenen inşaat şirketlerinin ekonomik sıkıntılarla bozulan işlerini kolaylaştırmak amaçlı olduğu yorumlarına neden oldu. İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe faiz indirimlerinin talimatla geldiğinin çok açık olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası'nı faiz indirimine zorlayan mekanizma kamu için de çalışıyor gibi görünüyor. Yöneticileri de bizim gibi kenardan izliyorlar” dedi. 10 yıllık hazine tahvil faizinin % 20.52'ye dayandığına işaret eden iktisatçı akademisyen Prof. Dr Hayri Kozanoğlu ise, “Kamu yıllık %15.5'tan konut kredisi veriyor. Devlet % 20.5'tan borçlanıp, bunun %5 altı faizle kredi dağıtıyor. Müteahhitleri yüzdürmek için sade vatandaşın cebinden zarar yazıyor” yorumunu yaptı.

Konut kredisi faiz oranlarında 1 milyon TL ve altı tutarlarda aylık % 1.29 (yıllık %15.4); 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1.34 (yıllık %16) faiz oranları uygulanmaya başlandı. Kurumsal kredi olarak adlandırılan ticari kredilerde ise 1 puan indirime gidilerek ortalama yıllık faiz % 17.50'den %16.50'ye çekildi.

Vatandaş için indirim yok inşaatçıya servet transferi

Örneğin 1 milyon TL tutarında konut kredisi aylık % 1.29, yıllık % 15.48 faizle 120 ay vadede aylık 16 bin 428 TL taksitlerle geri ödenebiliyor.

Konut faizindeki bu indirimin ortalama bir vatandaşa faydasının olamayacağını, birikimi olan ve düşük faizi fırsat bilip ikinci, üçüncü hatta belki de dördüncü konutunu satın alacak olan servet sahiplerinin fayda sağlayabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ayda 16 bin lira kredi ödeyebilecek gelire sahip olanlara faiz indirimi geliyorsa bunun açıkça servet transferi anlamına geldiğini söyledi. 2 bin 825 lira aylığı ile asgari ücretlinin hedeflenmediğinin açık olduğunu kaydeden Karatepe, “Kimlerin faydalanacağı belli, inşaat sektörü” dedi.