Kripto mucize: 8 bin doları 14 ayda 5,7 milyar dolara yükseldi

Bir kripto para yatırımcısının Ağustos 2020'de aldığı 8 bin dolarlık Shiba inu'nun değerinin 5,7 milyar dolara yükseldiği ortaya çıktı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın köpeğinden esinlenilerek oluşturulan kripto para Shiba Inu'nun değerindeki artış 14 ayda yüzde 7 milyonu aştı.

Sozcu.com.tr

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Tesla CEO’su Elon Musk’ın köpeğinden esinlenilerek oluşturulan ve son dönemde değeri hızla artan kripto para Shiba Inu’ya (SHIB) yatırım yapan bir kişi, inanılmaz bir servete ulaştı.

Yahoo’nun aktardığına göre, bir kripto para yatırımcısının geçen yıl ağustos ayında satın aldığı 8 bin dolarlık SHIB’in değeri dün itibarıyla 5,7 milyar dolara ulaştı.

SHIB’in değerindeki artış oranı, piyasaya sürüldüğü 1 Ağustos 2020’den bu yana yüzde 7 milyonu aştı.

KRİPTOLARIN YÜZDE 13’Ü ELİNDE

Söz konusu yatırımcının, piyasaya çıktığı tarihten kısa bir süre sonra yaklaşık 70 trilyon adet Shiba inu satın aldığı, alım sırasında Shiba inu’nun değerinin 0.000000000189 dolar olduğu, dün itibarıyla 0,00007941 dolara yükseldiği belirtildi.

Söz konusu yatırımcının şu an dolaşımda olan toplam 549 trilyon adet olan Shiba inu adlı kripto paraların yüzde 13’ünden fazlasına sahip olduğu, Shiba inu’nun piyasa değerinin dün itibarıyla 45 milyar dolara yaklaştığı, dogecoin’i geçerek piyasa değeri en yüksek dokuzuncu kripto para birimi haline geldiği aktarıldı.

SHIB’in yükselişi, Elon Musk’ın geçtiğimiz haftalarda Twitter’da paylaştığı bir köpek fotoğrafı ile başlamıştı.

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