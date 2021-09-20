Kritik faiz kararı öncesi dolarda tansiyon yüksek

Geçen hafta 8,43'ten 8,65'e kadar yükselen dolar/TL, 23 Eylül'deki kritik faiz kararı öncesinde yeni haftaya 8,68'i görerek başladı. Bu hafta Fed ve TCMB'nin kararları kurda belirleyici olacak.

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Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8.4-8.5 bandından tekrar belirgin yükselişe geçerek 8.65’ün de üzerine çıkarken piyasalar bu hafta başta ABD ve Türkiye olmak üzere kritik merkez bankaları faiz kararlarını izleyecek.

Bu hafta ondan fazla merkez bankasının para politikası toplantısı yapacak. Türkiye için en önemli olanlar ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı olacak.

Piyasalarda endişe konusu olarak izlenen bir diğer gelişme ise Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’un Perşembe günü tahvil kupon ödemesini yapıp yapamayacağı.

Ağır borç yükü altındaki Çinli şirketin geleceği risk iştahı açısından yakından takip ediliyor.

FED ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Fed’in Salı ve Çarşamba yapacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlamak için zemin hazırlaması, azaltma kararını ise Kasım veya Aralık ayında alması bekleniyor.

ABD Hazinesi’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi , Fed toplantısı öncesinde iki aylık zirvesine çıktı, verim eğrisi düzleşti.

Dolar/TL ise TCMB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından iki haftada 8.3 seviyesinden 8.65’in üzerine çıktı.

Dolar/TL bugün saat 08.40’ta 8.6700/8.6790 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.1578/10.1674, sepet bazında TL 9.4139/9.4225 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri Cuma kapanışta 385/389 baz puan seviyesinden kapandı.

TCMB’NİN KRİTİK KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Piyasalarda bu hafta önce Fed, sonra TCMB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, halka kapalı olan yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında TCMB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERE GİRDİ

TCMB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Yatırımcılar TCMB’nin bu haftaki kararını bir politika hatası olabileceğinden endişe ediyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

ESKİ BAŞKAN AĞBAL’DAN TWEET

TCMB eski başkanı Naci Ağbal ise bankanın bu haftaki kritik faiz kararı öncesi öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaştı.

Ağbal, görevden alınmasından sonra para politikası içeriği bulunan ilk paylaşımını hafta sonunda Twitter üzerinden yaptı ve 5 Mart tarihli “kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısına atıfta bulundu.

MERKEZ TAAHHÜDÜNÜ KALDIRMIŞTI

Bankacılar TCMB’yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriyorlar. Banka enflasyonun politika faizini aşmasından sadece iki gün önce bu taahhüdünü kaldırdı.

Bugün iç piyasada TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor. Bankacılar ankette enflasyon beklentilerindeki değişimle ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalışacaklar.

Bugün piyasalarda Hazine’nin 2 ve 4 yıl vadeli ihaleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti temasları da takip edilen unsurlar arasında. (REUTERS)

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