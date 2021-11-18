Kriz Varlık Fonu’nu da vurdu: Kârı düştü, borcu arttı

Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin net kârı, bir yıl içinde yüzde 19.6 azalarak 14.9 milyon liraya düştü. Buna karşılık kısa ve uzun vadeli borçları arttı.

Erdoğan SÜZER

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Kamunun en değerli banka, şirket ve varlıklarını bünyesinde toplayan Türkiye Varlık Fonu (TVF) da ekonomik krizden olumsuz etkilendi.

TBMM'ye sunulan bağımsız denetim raporlarına göre, 2019 yılını 18 milyon 515 bin lira net kârla kapatan TVF Yönetimi AŞ'nin 2020 yılı karı 14 milyon 889 bin liraya düştü.

Ancak TVF'nin hem kısa hem de uzun vadeli borçları arttı.

Kârın azalmasında faiz gelirlerinin düşmesi etkili oldu.

Raporda PTT ile ilgili çifte denetim vurgusu da dikkat çekti.

TVF Yönetimi AŞ ile Alt Fon ve Alt Şirketlere ait bağımsız denetim raporları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna nihayet sunuldu.

Yasa gereği her yıl Ekim ayında TBMM'ye sunulması gereken raporların gecikmesi muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekmiş, kamunun en karlı şirketlerinden oluşan ve toplam varlığı 2 trilyon lirayı aştığı söylenen fonun hesaplarının halkın temsilcilerinden gizlenemeyeceği ifade edilmişti.

FAİZ GELİRİ DÜŞTÜ

Bağımsız denetim raporuna göre, TVF Yönetimi AŞ'nin kârının düşmesinde etkili olan faiz geliri 2019 yılında 14.4 milyon lirayken 2020 yılında 8.6 milyon liraya düştü.

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzeri varlıklarındaki net artış ise bir yılda 18.8 milyon liradan 4.7 milyon liraya geriledi.

BORÇLARI ARTTI

TVF'nin kısa vadeli yükümlülükleri 7 milyon 795 bin liradan 12 milyon 535 bin liraya, uzun vadeli yükümlülükleri de 2.9 milyon liradan 3.3 milyon liraya çıktı.

Kısa vadeli yükümlükler içerisindeki ticari borçlar 4 milyon liradan 5.9 milyon liraya, kiralamalar nedeniyle oluşan borçları da 2.3 milyon liradan 3.6 milyon liraya yükseldi.

TVF'nin nakit varlıkları bu dönemde enflasyona rağmen düşük bir artışla 78.6 milyondan 83 milyon liraya, ticari alacakları 8.5 milyondan 10.2 milyona çıktı.

PTT'DE İKİ FARKLI DENETİM SONUCU ÇIKTI

Raporda, TVF'nin bağlı ortaklarından BOTAŞ, ÇAYKUR ve PTT şirketlerinde finansal raporlamaya ilişkin olarak geliştirme yapılması veya iç kontrol sisteminin geliştirilmesi istenirken PTT ile kritik bir uyarı yer aldı.

Raporda, PTT'nin TVF grup denetimi ve kendi bağımsız denetimi çerçevesinde aynı dönem ve benzer konuda farklı bağımsız denetim firmalarıyla sözleşme imzaladığı, üstelik iki denetim firmasının da benzer konularda iki farklı görüş verdiği bildirildi.

Denetim şirketi, “Bu durumun Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) uygunluğu konusunda gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmasını teminen konunun Kamu Gözetim Kurumu'na (KGK) bildirilmesi uygun olacaktır” notunu düştü.

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