Küba’dan kripto para adımı

Küba, kripto paraları ödeme aracı olarak tanıma ve düzenleme için merkez bankasını görevlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Kripto paralarla ilgili düzenlemeler tüm dünyada tartışılırken, sosyalist sistemle yönetilen Küba’dan da bir adım geldi.

AP’nin aktardığına göre, Küba hükümeti, kripto paraları ödeme aracı olarak tanıyıp düzenleyeceğini duyurdu.

MERKEZ BANKASI DÜZENLEME YAPACAK

Dün Küba’da resmi gazetede yayımlanan karara göre, Küba Merkez Bankası, kripto para birimleriyle ilgili düzenlemeleri ve kripto paralarla ilişkili hizmet sağlayıcıların nasıl lisanslandırılacağına belirleyecek.

AP’nin haberinde, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde sertleştilen ABD ambargosu nedeniyle Küba’da dolar kullanımının daha da zorlaştığı ve son dönemde ülkede kripto paraların popülaritesinin arttığına dikkat çekildi.

ABD’nin çok sert abluka uyguladığı Küba, salgın nedeniyle turizm gelirlerinin de dibe vurmasıyla ağır bir ekonomik kriz yaşıyor.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olmuş, ülke dışındaki vatandaşlarının ülke içine para aktarımlarını bu yolla yapmasını teşvik etmeyi amaçlamıştı.

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