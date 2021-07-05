Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü

Isparta’nın Gönen ilçesinde, gül yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı Güneykent’te, bu yıl gül rekoltesi düştü. Belediye Başkanı Metin Kutsal, kuraklık ve yağış nedeniyle gül üretiminin yarı yarıya azaldığını, 1200 kilogramlık üretimin bu yıl 600-700 kilograma düştüğünü söyledi.

Isparta’da, hasat sezonu sona erdi. Bazı bölgelerde 15 Mayıs’tan sonra başlayan hasat, haziran sonunda tamamlandı. Bu sene gül rekoltesi geçen yıla oranla düşüş gösterdi. Isparta’da gül yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı bölgelerden Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Metin Kutsal, kuraklık ve yağış olmaması nedeniyle rekoltenin yarı yarıya düştüğünü vurguladı.

‘600-700 KİLOGRAM ÜRETİM YAPILDI’

Her yıl 1200 kilogram gül hasadının yapıldığı Güneykent’te, bu sene istenilen rekoltenin yakalanamadığını belirten Başkan Kutsal, hasadın iklimsel nedenlerle biraz geç başladığını dile getirerek, 1,5 ay gibi kısa sürenin sonunda bu yıl gül sezonunun sonuna geldiklerini kaydetti. Geçen yıla oranla rekoltenin yarıya bile ulaşmadığının altını çizen Kutsal, “Kuraklık oldu, yağış olmadı. Son zamanlarda dolu zarar verdi. Güneykent’te 1200 kilogram üretim yapılıyordu, bu sene 600-700 kilogram üretim yapıldı” dedi.

‘ÜRETİCİ MAĞDUR OLDU’

Gül bahçelerinde her gün 05.00 ile 11.00 saatlerinde gül çiçeğinin toplandığını ve vakit kaybedilmeden gül yağı fabrikalarına teslim edildiğini belirten Başkan Kutsal, gül çiçeğinin suyunun ve yağının çıkarılarak, işlendiğini vurguladı. Kutsal, ayrıca artık üreticilerin, maliyetin hesaplanmasının ardından alacakları ücreti beklemeye başlayacaklarını da belirtip, “Gül işlemesi yapıldıktan sonra maliyeti ortaya çıkıyor. Daha sonra üreticiye para ödemesi yapılıyor. Üreticilerimiz de bu yıl mağdur oldu. Fabrika sahiplerinin, gül üreticilerimizi mağdur etmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

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