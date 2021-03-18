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‘Liman 3 paraya satıldı böyle soygun görülmedi’

Mersin Limanı’nın işletmesi 2007’de 36 yıllığına ve 755 milyon dolara Hamdi Akın’a ait Mersin İnternational Port (MIP) şirketine verildi. Akbank eski Genel Müdürü Zafer Kurtul’ın da yönetiminde olduğu MIP şirketi, 10 yıl sonra limanın işletmesinin yüzde 40’ını, 869 milyon dolara Avustralyalı bir şirkete sattı.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 04:50, 18/03/2021
HaberlerEkonomi
‘Liman 3 paraya satıldı böyle soygun görülmedi’

Şimdi de limanın genişletilmesine karar verildi. Böylece eklenecek liman bölümünün işletmesi de MIP ve yabancı ortağa ait olacak.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Dünyada böyle bir soygun yok. Aynı limana, aynı firmaya ikinci limanı ekliyoruz.  Neden memleketimin limanı 3 paraya satıldı? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” dedi. Başarır konuşmasında, “Bu liman projesini Büyükşehir Belediyesi'ne, halka sordunuz mu, STK'lara sordunuz mu? Ceplerinizi, heybenizi dolduruyorsunuz. Yurtdışındaki banka kasalarınızı dolduruyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Denizi betonla dolduracaklar

Başarır, “Mersin'in taş ocaklarıyla dağlarını, santralle denizini yok ettiniz. Şimdi de Atatürk Parkı'nın önünde 190 bin metrekare alana beton dökülüp, deniz doldurulacak” dedi.

Akbank Atatürk banka CHP Mersin
Yayınlanma Tarihi:05:30,