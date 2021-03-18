‘Liman 3 paraya satıldı böyle soygun görülmedi’

Şimdi de limanın genişletilmesine karar verildi. Böylece eklenecek liman bölümünün işletmesi de MIP ve yabancı ortağa ait olacak.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Dünyada böyle bir soygun yok. Aynı limana, aynı firmaya ikinci limanı ekliyoruz. Neden memleketimin limanı 3 paraya satıldı? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” dedi. Başarır konuşmasında, “Bu liman projesini Büyükşehir Belediyesi'ne, halka sordunuz mu, STK'lara sordunuz mu? Ceplerinizi, heybenizi dolduruyorsunuz. Yurtdışındaki banka kasalarınızı dolduruyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Denizi betonla dolduracaklar

Başarır, “Mersin'in taş ocaklarıyla dağlarını, santralle denizini yok ettiniz. Şimdi de Atatürk Parkı'nın önünde 190 bin metrekare alana beton dökülüp, deniz doldurulacak” dedi.