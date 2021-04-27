Maaşlar eridi ek zam şart

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, emekliler ile kamuda çalışan işçi ve memurların maaşlarına hayat pahalılığı, döviz ve enflasyondaki yüksek artış gözetilerek ek zam yapılmasını istedi.

YÜZDE 3 ZAM İLK AY ERİDİ

Pandemiyle birlikte ekonomik krizin derinleştiğini vurgulayan Barut, “Emeklilerimizin, kamuda çalışan işçi ve emekçilerimizin maaşı, bu göstergeler ışığında adeta eridi, yok oldu. İnsanca bir yaşam için, kamuda çalışan işçi ve emekçilerimiz ile emeklilere ek zam yapılmalı” dedi.

Kamu emekçilerine yönelik toplu sözleşmede bu yılın ilk 6 ayı için reva görülen yüzde 3 oranındaki zammın daha yılın başında enflasyonla eridiğini belirten Barut, “Emeklilerimizin aldığı maalesef komik sayılacak maaşlar ortada. Kamudaki işçi ve emekçilerimizin, emeklilerimizin eriyen maaşlarına yeterli miktarda ek zam yapılmalı. Bilinmelidir ki, ülkemizin kaynakları insanlarımıza yeter de artar bile. İsraf, talan ve vurgun anlayışından uzak durulursa, kaynaklar işçi ve emekçilerimize, esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, işsizimize aktarılırsa sorunlar biter” diye konuştu.

İktidarın işçi ve emekçilerin yaşadıkları sorunları daha da çıkmaza sokacak politikalar yürüttüğüne dikkat çeken Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ömrünü ülkesine hizmet ederek, alın teri dökerek harcamış milyonlarca emeklimiz, emeğiyle geçinerek çalışan milyonlarca kamu işçi ve emekçisi insanca yaşam istiyor. Saraylarda yaşayıp lüks içinde sefa sürenler, emekli, işçi ve emekçilerimizin halini görmüyor. Yoksulluk sınırı neredeyse 10 bin liraya yaklaştı. İşçi ve emekçilerimizin, emeklilerimizin maaşları yüksek enflasyonla eriyip gidiyor.”