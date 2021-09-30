Medipol’e bir piyango daha: Vakıflar işletme süresine 16 yıl ekledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol'e bir ayrıcalık daha sağlandığı ortaya çıktı. Vakıflar’a ait arazi üzerine Yap-İşlet-Devret modeliyle VIP hastane yapan Medipol’e, sözleşmedeki açık hükme rağmen fazladan işletme süresi verildi. Medipol’ün Kadıköy’de açacağı VIP hastanenin işletme süresi 17 yıldan 33 yıla çıktı.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu ve yaklaşık 20 yıl yönettiği Medipol grubuna, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bir büyük ikramiye verildiği ortaya çıktı.

Süreç 2004 yılında başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy'de E-5 karayolu üzerindeki çok değerli arazisine, Yap-İşlet-Devret modeliyle hastane yapılmasına karar verdi.

İhale sonrası 2004'te imzalanan sözleşmedeki maddeye göre; yapılacak hastane binasında herhangi bir şekilde oluşacak kapalı alan artışı halinde, müteahhit bu imalatları yapacak ve herhangi bir hak talep etmeyecekti.

Madde çok açıktı ancak 2011'deki imar değişikliği sonrası görmezden gelindi. Çok daha fazlası verildi. Vakıflar Meclisi, aldığı bir kararla 17 yıllık işletme süresine 16 yıl daha ekledi. Böylece sözleşmedeki açık hükme rağmen, Medipol'ün işletme süresi iki katına çıkarıldı.

SAYIŞTAY: “SÖZLEŞMEDEKİ HÜKME AYKIRI OLDUĞU AÇIK”



Sayıştay tarafından hazırlanan 2020 raporunda Medipol'e çıkan piyangonun detayları şöyle özetlendi:

Yapılan incelemelerde; işin sözleşmesinin 26.10.2004 tarihinde yapıldığı, yer tesliminin ise arsa üzerindeki işgalciler nedeniyle ancak 14.04.2018 tarihinde yapılabildiği,

2011 tarihindeki imar değişikliği nedeniyle de, sözleşmede öngörülen metrekarenin 2,5 katı metrekare artışı olduğu görülmüştür.

Bu imar değişikliği gerekçe gösterilerek 2011 tarihindeki Vakıflar Meclisi kararıyla müteahhide ek işletme süresi verilmiştir.

Sözleşmenin ilk halinde yapım dahil 17 yıl olarak öngörülen sözleşme süresine ek olarak, müteahhide 16 yıl ek işletme süresi verilmiştir.

Bu hususun yukarıda bahsedilen sözleşme hükmüne aykırı olduğu açıktır. Zira herhangi bir metrekare artışına itiraz edilemeyeceği, müteahhidin de imzası bulunan sözleşmede açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Kaldı ki, müteahhit artan kapalı alanı ticari faaliyette kullanarak, katlandığı ek külfetin hakkını da almış olacaktır.

Bu itibarla; ilgili sözleşmenin açık hükmüne rağmen ek işletme süresinin verilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Verilen ek işletme süresine ilişkin hususun hukuki yollara başvurularak düzeltilmesi gerekmektedir.

İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görmezden geldiği sözleşmedeki 14 numaralı madde: “İhale konusu taşınmaz üzerine, yapılan anlaşma ve inşaat projesi dışında ayrıca kat ve depo ve daire ilave edilmesi veya başkaca ilaveler yapılması halinde idaremiz uygun bulması halinde müteahhitçe hiçbir itiraz edilmeksizin yerine getirilecektir. Bu ilavelerden dolayı müteahhit herhangi bir hak talep etmeyecektir. Ancak ilave kazanılan bu yerlerde taahhüt kapsamı içerisinde olup, müteahhidin sözleşme hükümleri doğrultusunda tasarrufu altındadır.”

MEDİPOL'ÜN KURUCUSU VE 20 YILLIK YÖNETİCİSİ SAĞLIK BAKANI KOCA

İhalenin yapıldığı 2004 yılında da, işletme süresine 16 yıl eklendiği 2011 yılında da Medipol’ün başında Fahrettin Koca vardı. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (bu günkü adıyla Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı-TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, aynı vakıf aracılığıyla 1997 yılında Medipol Hastanesi ve 2009 yılında Medipol Üniversitesi’ni kurdu. yapılırken de, işletme Medipol, AKP iktidarında kamuya ait taşınmazlar üzerinde hızla büyüdü. Unkapanı'ndaki Tekel binası, TCDD Ankara Garı, Kadıköy'deki SGK arazisi, Kavacık’taki Karayolları arazisi, Atatürk Orman Çiftliği arazisi, Kadıköy’deki okul arazi üzerinde yapılan Medipol hastaneleri çok tartışıldı.

2018 yılına bakan oluncaya kadar Medipol'ün başında olan Koca, 2020 yılında bir basın toplantısında soru üzerine Medipol’le ilişiğini kestiğini, 1-1.5 yıldır hastaneye uğramadığını söyledi. Ticaret sicil kayıtlarına göre Medipol'ün başında halen Koca ailesi üyeleri bulunuyor. Özer Koca Yönetim Kurulu Başkanı ve Nusret Koca Yönetim Kurulu Üyesi … TESA'nın yönetim kurulu üyeleri arasında da aileden Serdal Koca yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Medipol Üniversitesi'nde tahsis bereketi!

İlginizi Çekebilir Atatürk'ün karargahı az geldi çiftliği de gitti, Mimarlar Odası Başkanı isyan etti: Yeter artık!