Merkez Bankası Başkanı’ndan 40 milyar dolarlık çözülme iddiası

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var" dedi ancak mevduat içinde döviz ve altının payı yüzde 54 ile yüksek seyre devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugünkü enflasyon raporu sunumunda yurt içi yerleşiklerin parasını döviz ve altında tutma eğilimine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Toplantıda gelen “döviz hesaplarında bir çözülme yok, bu konudaki öngörünüz nedir” sorusuna Kavcıoğlu, “Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var.” yanıtını verdi.

“Bunu nereden görüyoruz?” diyen Kavcıoğlu, “TL mevduata baktığımızda 300 milyar TL’ye yakın artış var. Bunun bir kısmı faizden, bir kısmı döviz tevdiat hesaplarından oraya kayma. Bu süreç zor bir süreç ama ters dolarizasyonun devamıyla kurlar üzerindeki baskının da hafifleyeceğini düşünüyoruz.” sözleriyle devam etti.

TCMB: MEVDUATIN YÜZDE 54’Ü YABANCI PARA

Başkanın açıklaması sonrasında ekonomistler ve bankacılar, sosyal medyada döviz hesaplarında çözülme olmadığına işaret eden paylaşımlar yaptı.

Nitekim, TCMB’nin bugün yayımladığı veriler ise bankalardaki toplam mevduatlar içinde yabancı para payının yüzde 54,06 olduğuna işaret ediyor. Bu oran geçen hafta yüzde 53,9, geçen ay sonunda yüzde 53,7, geçen sene sonunda 53,4 idi.

Veriler, toplam mevduat için yabancı para oranının yüksek seyrini koruduğuna işaret ediyor.

YABANCI PARA MEVDUAT 234,5 MİLYAR DOLAR

Kur artışı nedeniyle dönemsel kâr satışları ve ithalat ya da dış borç ödemeleri gibi

nedenlerle dönem dönem yerleşiklerin yabancı para hesaplarında dönemsel düşüşler olabiliyor.

Öte yandan, turizm ve ihracat gelirlerindeki artış da yabancı para hesaplarındaki

tutarı yukarı itiyor.

Ancak faiz indirimine paralel olarak kurun rekor kırdığı geçen haftada yabancı para

mevduatlarındaki düşüş sadece 53 milyon dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında

düşüş 497 milyon dolar olarak hesaplandı.

22 Ekim itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin döviz ve altın mevduatı 234,5 milyar dolarla tarihi zirveye yakın seviyelerde bulunuyor. Bu rakam sene başında 235,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Ancak yıl başında euro/dolar paritesi ve ons altın fiyatı daha yüksekti. Parite etkisi olmasa yabancı para mevduatların dolar karşılığı bugün sene başına göre daha yüksek olacaktı.

TL MEVDUATTA ARTIŞ VAR AMA…

TCMB verilerine göre, bankalarda yurtiçi yerleşiklerin sene başında 1 trilyon 499 milyar TL’lik TL cinsi mevduatı vardı. Bu rakam 22 Ekim itibarıyla 1 trilyon 850 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Son 10 aylık dönemde TL mevduatlarda Kavcıoğlu’nun işaret ettiği gibi yaklaşık 351 milyar TL’lik artış var. Ancak burada faiz getirisi kaynaklı girişlerin yanı sıra kredi artışı kaynaklı oluşan TL mevduat da bulunuyor.

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