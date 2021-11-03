Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı tarihi belirlendi. Ekim ayında gerçekleştirilen Merkez Bankası toplantısı ile politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Beklentinin çok üzerinde gerçekleştirilen indirim sonrasında euro ve dolar rekor üstüne rekor kırdı. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

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Kasım ayından Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı piyasaları doğrudan etkileyecek. Enflasyonun yüzde 20'ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül'de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen bugün de 200 baz puanlık indirim yapmıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

EKİM AYINDA 200 PUAN İNDİRİLDİ

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi.

Enflasyonun yüzde 20'ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül'de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen bugün de 200 baz puanlık indirim yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar faiz indiriminde sınırlı alan kaldığına işaret edilerek “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir” denildi.

DÖVİZ KURLARINDA REKORLAR GELDİ

Sert faiz indirimi kararıyla dolar/TL 9,28'den 9,48'e fırladı. Euro/TL'de 11 seviyesi ilk kez aşıldı ve 11,05 seviyesi görüldü.

Gram altında da 541 TL'lik yeni rekor seviye görüldü.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararında faiz indirimi yapacağını tahmin ediyordu. Ankete katılan 21 kurumdan 10'u 50 baz puan, 10'u 100 baz puan indirim beklerken bir katılımcı politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu.

“FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK”

Youtube'de yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV'ye katılan, CHP İzmir 24. Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendiren Türeli, faiz indirimlerinin devamının geleceğini belirtti. Türeli, şu ifadeleri kullandı:

* Eylül ayında TÜFE genel anlamda yüzde 19.58 artarken, bu TÜFE C grubu yani çekirdek enflasyon yüzde 16.98 artmış. En son Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle faizler çekirdek enflasyonun da altına düştü.

* Yani çekirdek enflasyona göre reel faiz negatife düştü. İkincisi bu Para Politikası Kurulu metninde ilginç bir hikaye var. Diyor ki, ‘ Politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldı'.

* Yani bu şu demek, faiz indirimleri devam edecek demek. Şimdi enflasyonun yukarıya doğru çıktığı, kurun patladığı bir yerde faiz indirimi demek bir ekonominin intiharı demek. Böyle bir şeyin yapılmasının hiçbir anlamı yok.