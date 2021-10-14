Merkez’deki operasyon sonrası kredi iflas riski arttı

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası 400 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin risk primi (CDS), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PPK'nın üç üyesini görevden alması sonrası 450 baz puana yükseldi.

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Türkiye’nin kredi temerrüt takas primi (CDS), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nun (PPK) üç üyesini görevden almasının ardından altı ayı aşkın süredeki zirvesine yükseldi.

IHS Markit’in verilerine göre, Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri çarşamba günkü kapanışa göre 8 baz puan artışla nisan başlarından bu yana en yüksek seviye olan 450 baz puana yükseldi.

Risk primindeki artış, döviz kurlarındaki artışın yanı sıra Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerini de artırıyor.

FAİZ İNDİRİMİNDEN SONRA DA YÜKSELMİŞTİ

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası 400 puanın üzerine çıkan CDS’ler, 6 Ekim’de 439 baz puana yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Gece yarısında Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla Erdoğan’ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna’yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüş, bu sabah da güne 9.15’ten başlamıştı. (REUTERS)



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