Merkezi bütçe 2020’de 172,7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bütçe aralıkta 40,7 milyar TL, 2020 yılının tamamında 172,7 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığında aralık ayındaki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 oldu. 2020’deki toplam bütçe açığı ise 2019’a göre yüzde 38 arttı.

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 3,6 OLDU

2019’da 24,8 milyar TL olan faiz dışı açık, 2020’de 38,8 milyar TL’ye yükseldi.

Son açıklanan milli gelir rakamı 4 trilyon 743 milyar TL idi. Bu durumda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,6 oldu.

HARCAMALAR YÜZDE 20 ARTTI

2020 yılında merkezi bütçe harcamaları 2019’a kıyasla yüzde 20 artışla 1 trilyon TL’den 1 trilyon 202 milyar TL’ye yükselirken, gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı ve 1 trilyon TL’ye ulaştı.

Vergi gelirleri, 2020 yılında yüzde 23,6 artışla 833 milyar TL oldu.

Faiz harcamaları ise yüzde 34 artışla 134 milyar TL’ye yükseldi.