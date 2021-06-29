Mısır’da ilk kez özel sektör çalışanları için asgari ücret belirlendi

Mısır’da yalnızca kamu çalışanlarına tanınan asgari ücret hakkı ilk kez özel sektörde de uygulanmaya başlandı.

İLK ASGARİ ÜCRET 2400 MISIR LİRASI OLDU

Bloomberg’in aktardığına göre Mısır Planlama Bakanlığı, ülkedeki asgari ücreti aylık 2400 Mısır Lirası (1332 Türk Lirası) olarak belirlendi. Bu miktar, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin kamu için belirlediği ücretle aynı seviyede.

Özel sektöre yönelik asgari ücret baskısı, pandeminin ekonomiye dönük etkileri nedeniyle gündemden düşmüştü. Ancak çalışanlar kötü ekonomik koşullar nedeniyle ücretler konusunda itirazlarını dile getiriyorlardı.

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