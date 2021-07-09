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Morgan Stanley: Müşteri bilgileri çalındı

ABD'nin dev bankalarından Morgan Stanley, Ocak'ta gerçekleşen veri ihlalinde müşteri bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Güncellenme: 10:41, 09/07/2021
HaberlerEkonomi
Morgan Stanley: Müşteri bilgileri çalındı

ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, bazı kurumsal müşterilerinin kişisel bilgilerinin üçüncü bir partiyi de içeren Ocak’taki veri ihlalinde çalındığını ve hackerlerın sosyal güvenlik numaraları gibi bilgilere ulaştığını açıkladı.

Çalınan dosyalar arasında müşteri isimleri, adresleri, doğum tarihleri ve şirket isimleri de yer alıyor.

BİLDİRİM MAYIS’TA YAPILDI

Morgan Stanley, 2 Temmuz tarihli belgede bankanın StockPlan Connect birimine bakım ve onarım hizmetleri sağlayan üçüncü parti şirket Guidehouse’ın ihlale dair bilgilendirmeyi Mayıs’ta yaptığını açıkladı.

Guidehouse çalınan verilerin internet üzerinde yayıldığına ilişkin kanıt bulmadığına dair bankayı bilgilendirdi.

Konuya ilişkin bir kaynak dosyaların kurtarıldığı ve bankanın müşteri bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığına dair kanıt bulmak için özel tarayıcılarla erişilebilen gizli internet sitelerinin olduğu dark web isimli ağı incelediği bilgisini verdi.

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