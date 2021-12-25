MTV 2022 ne kadar? Hangi araç, ne kadar MTV ödeyecek?

Yılda 2 taksitle tahsil edilen MTV için zam oranı belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 25 civarında artış yaşanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni yıla girmeden zamlar gelmeye başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de artış yaşanacak. MTV yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Geçen seneki zam oranı ise yüzde 9.11 olmuştu.

MTV ÖDEME TABLOSU











MTV 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021’den sonra, değeri 70 bin 600 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyecek.