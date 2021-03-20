Naci Ağbal’ın görevden alınmasına tepkiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yaklaşık 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal’ı, Merkez Bankası (MB) Başkanlığı görevinden alırken, yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Böylece, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası'na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Sosyal medyada gündem olan bu kararın ardından yapılan bazı paylaşımlar ise şu şekilde:

“AKP GİDECEK, TÜRKİYE DÜZELECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “20 ayda dördüncü Merkez Bankası başkanı. Daha anlamadılar, Ekonomik krizin sebebi MB Başkanları/bürokratlar değil, kendileri. 100 başkan da değişse, bu gerçek değişmeyecek. AKP gidecek, Türkiye düzelecek.”

“NACİ'Yİ ALIP, ŞAHAP'I GETİRMEK FAYDA ETMEZ”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Tek adam vesayet rejiminden önce 17 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştiren AK Parti, 2108'de kurulan Erdoğan'ın şahsım hükümeti döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Naci'yi alıp Şahap'ı getirmek fayda etmez. Önce kaybolan 128 milyar doların hesabını vereceksiniz.”

“APAR TOPAR GÖREVE GETİRİLEN MB BAŞKANI GECENİN KÖR KARANLIĞINDA GÖREVDEN ALINIYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: “Hazine ve Maliye Bakanı Yeni Ekonomi Programı açıklıyor, 1 ay sonra istifa ediyor. Apar topar göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı gecenin kör karanlığında görevden alınıyor. Sonuç? Risk artıyor. Kredi maliyeti artıyor. Döviz yükseliyor, Türkiye fakirleşiyor. AKP Yoksulluktur.”

“KİM DEMİŞ AKP ÇALIŞMIYOR!”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “Merkez Bankası Başkanı sabah 4.20 de görevden alınıyor. Kim demiş! Ak Parti çalışmıyor? 24 saat mesai yapıyor? Hay maşallah… Arkadaş! Merkez Bankası Başkanı 4.20 de tvit atarak, şükranlarını sunarak ayrılmış. Ben bunu yazınca trol mesaisi, yalan saat 2 de alındı diyerek bana çemkiriyor. Allah aşkına ne içiyorsunuz? Saat 2, sizin için mesai saatimi? Eğer öyleyse ben de maşallah iyi çalışıyorlar dedim.”

“YÖNETEMİYORLAR VE BOCALAMA DÖNEMİNE GİRDİLER ÇOKTAN”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Milet aç, perişan… Daha dün vatandaş pazardan yiyecek topluyorum diye ağlarken saraylarda şatafat… 3 ayda bir merkez bankası başkanı değişiyor. Yönetemiyorlar ve bocalama dönemine girdiler çoktan!”

“FAİZİN DE, KUR ARTIŞININ DA SORUMLUSU ERDOĞAN’DIR”

Muharrem İnce: “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne olduğunu gece yarısı kararnameleriyle bir kez daha gördük. Bu kaçıncı Merkez Bankası Başkanı? “Ver yetkiyi gör etkiyi” diyen, sürekli değişen Merkez Bankası Başkanları değil Erdoğan'dı. Faizin de kur artışının da sorumlusu Erdoğan'dır.”

“TBMM YENİ YASA YAPMADIKÇA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR”

Duayen hukukçu Turgut Kazan: “İstanbul Sözleşmesi Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yasayla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Böyle bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkılamaz. Dolayısıyla, TBMM yeni yasa yapmadıkça İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.”

“ŞAHSIM HÜKÜMETİ KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE TEHDİTTİR”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Erdoğan,10 yıl önce TBMM'de onaylanan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi' başlıklı sözleşmeyi tek imzayla feshetti. TBMM Başkanı bu yetki gaspına dur demeli, Meclisin hukukuna sahip çıkmalıdır. Şahsım hükümeti kadına ve aileye şiddetin önlenmesinde tehdittir.”

“SİZE RAĞMEN SÖZLEŞMEYİ GERİ GETİRECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: “TBMM'nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: ‘Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün.' Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve Sözleşmeyi geri getireceğiz!”

“HUKUK TANIMAYAN BU SİSTEMİ MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “'Sivil Darbe' sürecindeyiz. Saray rejimi, yasama organına ve kadın erkek eşitliğine darbe vurarak tek adamlığını kanıtlamak istiyor. Tek Adam Sistemleri sorunları krizleri büyütür. Hukuk tanımayan bu sistemi mutlaka değiştireceğiz.”

“MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Dün ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. İzmirli kadınlara söz veriyorum; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlama ve kadına şiddeti önleme mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

“TOPLUMA ZARAR TEŞKİL EDEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DEĞİL SİZİN ZİHNİYETİNİZ”

(Memleket Hareketi) Muharrem İnce: “İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu. Toplum ve aile yapımız için zarar teşkil eden İstanbul Sözleşmesi değil sizin bu bozuk zihniyetinizdir!”

“HAKKIN, HUKUKUN, ADALETİN, KADINLARIN YANINDAYIZ”

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu: “Gece yarısı ‘görev gaspı' ile CB'nin, TBMM yerine geçerek, Kararname ile uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığının yayımlamasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Hakkın, Hukukun, Adaletin, Kadınların yanındayız!”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM”

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu: “Bir gece yarısı kararnamesiyle hayatlarımızı ablukaya almanıza izin vermiyoruz. Hayatımız, haklarımız, kararlarımız için ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim' diyoruz.”

“ÜLKEMİZİN KARANLIĞA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB): “Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en büyük kazanımlarından birisi olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini kabul etmiyoruz! Kadınlara ve aile üyelerini hedef alan şiddetin cezasız kalmasına, haklarımızın gasp edilmesine, ülkemizin karanlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz!”

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