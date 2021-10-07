NFT nedir, nasıl kullanılıyor?

NFT yani non-fungible token fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak adlandırılıyor. Dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine olanak sağlayan NFT’de GIF’ler, şarkılar ve videolar dahi bulunuyor. NFT bir nevi dijital sertifika olarak görülüyor.

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NFT, yani non-fungible token son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. NFT olarak bilinen, takas edilemeyen tokenlerin popülaritesi son aylarda dikkat çeker şekilde patladı. Kripto topluluğunun bu varlıklara yatırım yapma hevesi, en popüler NFTlerin milyonlarca dolara satılmasıyla fiyatlarını çok yüksek seviyelere çıkardı. Dijital sertifika olan NFT’de, bir sanat eseri ya da resim fiziksel bir varlık olarak bulunmuyor.

NFT Nedir?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine ‘değiştirilemez' NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır.

Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.

NFTler, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirine (blockchain) kaydedilen benzersiz dijital varlıklara bağlı dijital sertifikalardır. Bir NFT'nin değeri, benzersizliğinden gelir ve dijital sanatçıların çalışmalarından yararlanmalarına olanak tanır. Kopyalanamaz, bölünemez veya değiştirilemezler ve örneğin bir video oyunundaki çizimlerden oyun içi para birimine kadar hemen hemen her şeyi temsil edebilirler. Hiçbir iki NFT birbirine benzemez ve bu benzersizlik ve kıtlık onlara değer verir.

İNTERNET'İN KAYNAK KODU DA NFT OLARAK SATILDI

Berners-Lee, kodu 1989-1991 yılları arasında İsviçre’de çalışırken tasarladı ve yazdı. O sırada CERN’de çalıştığı için kaynak kodlarını kamuya ücretsiz bir şekilde sunan Berners-Lee, hiçbir zaman diğer teknoloji şirketlerinin liderleri gibi milyarder olamadı.

NFT dünyasının hızla yayılmasıyla Berners-Lee birilerinin kodun dijital olarak imzalanmış bir versiyonunu beğenebileceğini düşünerek NFT olarak satışa çıkarmaya karar verdi.

CEM YILMAZ DA NFT DÜNYASINA KATILDI

Beeple'ın NFT pazarında rekor kıran bir satışa imza atmasından sonra tüm gözler bu yeni dünyaya çevrildi. Sanat ve gösteri dünyasından pek çok ismin rağbet ettiği NFT pazarına Cem Yılmaz da katıldı.

Twitter'da önce “Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil .)” yazan Yılmaz, ardından da OpenSea isimli popüler NFT pazarındaki profilini paylaştı.

Yılmaz, OpenSea'de şu an için dört çizimini paylaştı. Ünlü komedyenin NFT eserlerine 14 Ekim’e kadar teklif verilebilecek.