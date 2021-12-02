‘Ödünç rezervlerin kullanılması daha çok zarar verebilir’

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), kur risklerine karşı ödünç rezervlerin kullanılmasının TL'ye duyulan güvene daha fazla zarar verebileceğini açıkladı.

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S&P Merkez Bankası’nın dün kurdaki yüksek dalgalanmaya karşı piyasaya müdahale etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

S&P’nin eposta yoluyla Reuters’a gönderdiği açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin kredi notunu risk altına sokabileceği ifade edildi.

Açıklamada Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervinin döviz ve altın mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılıklar yoluyla dolaylı olarak hanehalkından ödünç alındığını ya da swap yoluyla ticari bankalara borçlanılarak edinildiği belirtildi.

‘RİSKİ ARTIRIYOR’

Açıklamada “Döviz kurunu dengelemek için bu ödünç rezervlerin kullanılmasının TL’ye duyulan güvene daha fazla zarar verme ve finansal istikrara yönelik soru işaretlerini artırma riskini taşıdığı görüşündeyiz” ifadesi yer aldı.

S&P Türkiye’yi şu anda B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor.

TL geçtiğimiz ay TCMB’nin yüksek enflasyona rağmen faizleri düşürme kararı almasının ardından neredeyse yüzde 30 değer kaybetti. TCMB dün TL’yi korumak için piyasalara müdahale ettiğini açıklamıştı.

S&P ayrıca Türkiye’de kamu bankaları yoluyla önemli ölçüde kredi genişlemesi sağlandığını ve bu bankalarda sorun yaşanması halinde önemli ölçüde sermaye desteği gerekebileceği uyarısında bulundu. (REUTERS)

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