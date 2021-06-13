Olmayan kanal ve yeni şehir için köprü temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Nisan 2011’de “çılgın proje” olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı.

45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine sahip olacak Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak yeni şehir projesi için ise imar planları hayata geçirildi ve milyonlarca metrekarelik tarım arazisi imara açıldı.

Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden Kanal İstanbul projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz mayıs ayının sonunda Çamlıca Kulesi’nin açılışında “İnşallah Haziran ayının son haftasında Kanal İstanbul’un temelini atıyoruz” dedi.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, söz konusu temel atma töreni Kanal İstanbul için değil, kanalın üzerinde yer alacak 6 köprüden biri için yapılacak.

KÖPRÜYÜ RÖNESANS HOLDİNG YAPACAK

Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan ve viyadüklerle toplam uzunluğu 1618 metreyi bulacak köprüyü Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve pek çok şehir hastanesinin yapım ihalesini alan Rönesans Holding inşa edecek.

“Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” ihalesi 30 Haziran 2020’de gerçekleştirilmişti.

Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede, en iyi teklifi Rönesans Grubu vermişti. Teklif tutarı, 8 milyar 393 milyon lira olmuştu.

MECLİS’TE FİNANSMANI İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Geçtiğimiz Mart ayında 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan ancak sözleşmesi imzalanamayan yap-işlet-devlet projeleriyle ilgili finansman sağlanmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmişti. Buna göre, yapım ihalesine sağlanacak krediye ilk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kefil olması sağlanmıştı.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak proje için Karayolları Genel Müdürlüğünün kefil olması yeterli bulunmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olmak istememişti. Yurt dışından para bulunamayınca iktidar bugüne kadar uygulanmayan bir yönetimi hayata geçirmiş ve ilk defa bir projede kullanılacak dış finansman için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kefil olması için düzenleme yapılmıştı.

RÖNESANS’IN ALDIĞI İHALELER

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Okluk Yazlık Sarayı, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat, İkitelli şehir hastaneleri, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’na yapılan hastane projeleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir – Nakkaş kesimi, 910 konutluk TOKİ İzmir projesi… Toplam değerleri onlarca milyar lirayı aşan tüm bu projeler Rönesans İnşaat’ın devletten aldığı ihalelerden bazıları olarak ön plana çıkıyor.

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