“Önce MB’nin kasasını boşalttılar şimdi de binayı”

Tartışmaların odağındaki Merkez Bankası'nda İstanbul'a taşınma hazırlıkları devam ediyor. Şimdiye kadar 400 personel İstanbul'a gitti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1930'dan beri Ankara'da bulunan Merkez Bankası'nın taşınmasının sorunlu olduğunu söyledi ve “Önce kasadan 128 milyar dolar boşalttılar, şimdi de binayı boşaltıyorlar” dedi.

İstanbul'a taşınma sürecini geçen yıl başlatan Merkez Bankası, Ümraniye'de bulunan TMSF denetimindeki binayı kiralayarak bazı birimlerini buraya taşıdı. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu toplantılarının hem Ankara hem de İstanbul'da yapılması planlanıyor.

ÖNERGE VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Merkez Bankası'nın Ankara'dan İstanbul'a taşınma süreciyle ilgili TBMM'ye önerge verdi. Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesinde taşınma kararını eleştirirken, MB'nin eritilen rezervlerini hatırlattı. Emir, “Dalgalanan kura müdahale gerekçesiyle MB rezervinden 128 milyar dolar eritildi. Bu rezerv, kimlere hangi kurdan ve ne amaçla satıldı belli değil. AKP iktidarı, halen 128 milyar doların kimin kasasına gittiğini açıklayamıyor. Önce kasayı boşalttılar şimdi de binayı boşaltıyorlar” dedi.

YERALTI DEPOSUNUN TAŞINMASI ÇOK MALİYETLİ

Merkez Bankası'nın 1930'dan beri Ankara'da bulunan idare merkezinin İstanbul'a taşınmasının idari, mali ve hukuki açıdan sorunlu olduğunu belirten Emir, şunları kaydetti:

“MB binası yeraltı deposunun İstanbul'a taşınması çok büyük bir maliyet getirecektir. Yüzlerce çalışan, aileleri de göz önünde bulundurulduğunda şehir değişikliğinden dolayı mağdur olacaktır. 1211 sayılı Kanun'a göre MB'nin merkezi Ankara'dır. Kanun değişikliği yapılmaksızın sürdürülen taşınma işlemi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.”