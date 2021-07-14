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OPEC’te BAE ve Suudi Arabistan arasında uzlaşma sağlandı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC+'nın petrol üretimini artırma teklifi üzerinde uzlaşı sağladı.

Güncellenme: 15:01, 14/07/2021
HaberlerEkonomi
OPEC’te BAE ve Suudi Arabistan arasında uzlaşma sağlandı

Reuters’a konuşan bir OPEC+ kaynağı, uzlaşı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üretim sınırının, mevcut üretim kısma anlaşmasının sona ereceği Nisan 2022’den sonra günde 3.65 milyon varile yükseleceğini söyledi.

BAE KESİNTİLERİN UZATILMASINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) bakanları petrol arz kesintilerinin azaltılması ancak sekiz ay daha uzatılmasını teklif etmiş ancak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu teklife itiraz etmişti. Birkaç defa ertelenen görüşmeler 5 Temmuz’da iptal edilmişti. (REUTERS)

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