Otellerin yüzde 20’si kapalı desteksiz ayakta kalınamaz

Hem banka hem de dönemi gelen KGF kredilerini ödemekte zorlanan turizm sektörü “desteksiz ayakta kalamayız” mesajını verdi. Sektör oyuncuları 2019 rakamlarına ancak 2022 yılı sonuna doğru ulaşılabileceğini açıkladı.

Sayime BAŞÇI

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İngiltere pazarının açılması ile 2022 için umutlanan turizm sektörü, gelecek yıl pandemi öncesi rakamlarına ulaşmayı hedeflerken, sektör oyuncuları, borç yükünün ödenemeyecek ağırlıkta olduğuna dikkat çekti. Sektörün bankalara olan kredi borç rakamlarının yüksek olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, pandemi döneminde destek için açılan KGF kredilerinin de ödeme dönemlerinin geldiğini ancak bunları da ödeyemeyecek durumda olduklarını açıkladı. Taksidi gelen KGF'lerin en az 6 ay daha ertelenmesini ve Türkiye Bankalar Birliği ile bir çerçeve çizmek istediklerini aktaran Eresin, “Bizim ihtiyacımız olan Avrupa pazarı, seyahat etmiyor. ABD minik minik başladı ama bunun rutine oturması 2022 ortasını bulur. Bu nedenle bu destekler olmazsa işletmelerin ayakta kalması zor olacaktır” dedi.

Faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ve bu oranlardan kredi kullanan işletmelerin gerçekten buna ihtiyaç duyduğunu aktaran Eresin, nakit akışı aksayan sektörün geri dönüşlerde hızlı sonuç aldığını ve bankaların turizmi riskli sektör olarak görmemesini istediklerini belirtti.

1 YILLIK KREDİ YETER

“Sektördeki işletmelerin 1 yıllık sabit ihtiyacını karşılayacak kadar bir kredi limiti sağlansa yeter. Bizim sektörümüz devlete borçlu olmayı seven bir sektör değil. Otelciler, kredi almak ama aynı zamanda, SGK'sını da vergisini de zamanında ödemek istiyor” diye konuşan Eresin, bankaların turizm sektörünü riskli gördüğü için KGF kredilerini kullandırmak istemediklerini aktardı. Eresin, Mayıs 2022'ye kadar yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'de kalmasını istediklerini belirtti. Eresin bu desteklerin olmaması halinde işletmelerin kendini çeviremeyeceğini vurguladı.

5 OTEL BANKALARA GEÇTİ

Eresin, 2021 sonu için açıklanan 25 milyon turist ve 20 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin tutturulması zor bir hedef olmadığını ancak tüm süreci pandeminin belirleyeceğini aktardı. İstanbul'da, şehir otellerinin yüzde 20'sinin kapalı olduğunu, 1 Ocak'ta açılması beklenen otellerin mart ayına kadar hazırlık süreci geçireceğini aktaran Eresin, “Rakamsal olarak 4-5 sene geriye gittik. Borcu nedeniyle bankaya devredilen otel sayısı en fazla 5. El değiştiren ve kapanan otel sayısı ise maksimum 10-12” dedi.