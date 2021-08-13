ÖTV matrahları ne kadar oldu? ÖTV matrah oranları değişti

Otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olmak üzere ÖTV oranları Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden belirlendi. Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Düzenleme sonrasında otomobil fiyatlarında yüzde 3.3 ile yüzde 16.6 arasında indirim bekleniyor.

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Standart boyut

ÖTV değişikliği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi.

ÖTV MATRAHLARI NE KADAR OLDU?

1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimleri korundu.