Pandemide yumurtaya talep yüzde 100 arttı

Corona virüsü salgınında uzmanların bağışıklığı güçlendirecek ürünlerin tüketilmesi çağrısının ardından, protein kaynağı olarak bilinen yumurtaya talep yüzde 100 arttı. Ordu’da, Yumurta Üreticileri Birliği haftalık 1 milyon yumurta siparişi alıyor. Siparişlerin yüzde 80’ini kendileri karşılayan birlik, kalan miktarı ise il genelinde faaliyette olan üreticilerden temin ediyor. Birlik üyeleri iç piyasanın yanı sıra başta Dubai olmak üzere yurt dışına ihracat yapıyor. Çiftlikleri büyütmeyi hedefleyen birlik yumurta üretim rakamını aylık 3 milyona çıkarmayı amaçlıyor.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentte 2016 yılından bu yana üretimi yapılan organik yumurtalara ülke genelinden yoğun talep olduğunu söyledi. Haftalık 1 milyon yumurta siparişi aldıklarını belirten Sezgi, taleplere yetişemediklerini ifade etti. Vatandaşların salgın döneminde bağışıklıklarını güçlendirmek için yumurtaya yöneldiğini kaydeden Sezgi, “Corona virüsü salgını nedeniyle protein kaynağı çok yüksek olan ürünlerin tüketilmesi bilim adamları tarafından öneriliyordu. Yumurta da protein kaynağı olarak çok değerli bir ürün. Yumurta tüketimindeki artışın nedenini biz buna bağlıyoruz. Şu anda talepleri karşılayamayacak düzeydeyiz. Hem ülke içinden hem de ülke dışından talepler geliyor. Kendi üreticilerimizin ürettiği yumurtaların yanı sıra dışarıdan da yumurta almak zorunda kalıyoruz diye konuştu.

Haftalık 1 milyon yumurta siparişi aldıklarını ifade eden Sezgi, “Haftalık bizim 1 milyona yakın yumurta sevkiyatımız var. Bu siparişimizin yüzde 80inini biz kendi üreticilerimizden karşılıyoruz. 700-800 bin ton yumurtayı il genelinde faaliyette olan üreticilerimizden alıyoruz. Bunun dışında kalan yüzde 20lik yumurta ihtiyacımızı da Türkiyede organik üretim yapan çiftliklerden karşılıyoruz ama önümüzdeki hedefimiz tamamen bu ürünü hiç dışarıdan yumurta almadan hem ülke içine hem de ülke dışına kendimiz göndermek istiyoruz dedi. (DHA)