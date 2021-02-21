Parasını ödediği evin tapusunu alamayan çok

Pandemi sonrası adı sanı çok bilinen, büyük reklam verenler olarak kendini gösteren bazı müteahhit firmalar ödeme güçlüğüne girince vatandaş parasını ödediği, tamamlanmış evinin tapusunu alamaz hale geldi. Şikayet siteleri bu yolda yüzlerce şikayetle dolarken gayrimenkul brokeri Songül Toprak Özsan, “Bankalar projedeki gayrimenkuller üzerindeki ipoteği kaldırmadığı için firmalar bitmiş konutu sahibine teslim edemiyor. Projedeki AVM ya da yol yapılmamış, demircinin parası ödenmemiş… Banka bunları sebep göstererek ipoteği kaldırmıyor” dedi. Örneğin bir şikayet sitesinde bir vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı: “Projeden aldığım evin tüm ödemeleri bitmiş olmasına rağmen tapuda yoğunluk bahane gösterilerek tapum verilmiyor. Tapuda adıma bir başvuru yapılmamış. Zarar ettiriliyorum.”

ÇOK AÇILAN SIKINTIDA

Sektörde hâlâ birçok firmanın düzgün şekilde işlerini yürütebildiğini ancak çok açılan, aşırı kredi yükü altına girenlerin de sıkıntıda olduğunu doğrulayan Özsan, “Milyon dolarlık evler alanlar, bankalara kredi borcu olan müteahhitler projeyi tamamlayamadığı için mahkeme kapılarına düştü. Çok sayıda mağdur var. Banka da haklı, ‘Ben bu krediyi projede AVM olacak diye evleri 5 olarak değerleyerek verdim ancak yapılmadı, ben de ipoteği kaldırmam' diyor. Olan vatandaşa oluyor” dedi.

Değerli konut vergisi yabancıyı bıçak gibi kesti

Bu yıl değeri 5 milyon lirayı aşan “mesken nitelikli taşınmazlar”dan ilk kez alınacak değerli konut vergisi için beyanname süresi 22 Şubat'ta (yarın) doluyor. Yeni verginin yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye ilgisini bıçak gibi kestiğini söyleyen Songül Toprak Özsan, “Ürktüler açıkçası. Gayrimenkul yatırımını özendirecek uygulamalar beklenirken bu yeni vergi ciddi bir tedirginlik yarattı” dedi. Özsan, yerli yatırımcıların ise odağını 5 milyon TL'den düşük fiyatlı gayrimenkullere ya da Londra, Miami gibi pazarlara çevirdiğini söyledi.