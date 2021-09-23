Paris anlaşması onaylanınca Eritre liginden kurtulacağız

Paris İklim Anlaşması’nı 6 yıl önce imzalayan Türkiye, Libya, Eritre ve Yemen gibi bu anlaşmayı parlamentosunda onaylamayan 6 ülke arasında.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye 6 yıl önce çevre ve küresel ısınma sorunlarına önlem getiren Paris İklim Anlaşmasını 196 ülke ile birlikte imzaladı. Ancak 6 yıldır Libya, Irak, İran Eritre ve Yemen gibi bu anlaşmayı parlamentosunda onaylamayan 6 ülke arasında yer aldı.

CHP 3 Temmuz günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvurarak anlaşmanın derhal TBMM'ye getirilip onaylanmasını istedi, ses seda çıkmadı. Özel ,11 Temmuz günü yeni bir açıklama yaparak “Geleceğimiz için, gençlerimiz için, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için bir kez daha Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması, ülkemiz için karbon sıfır yol haritasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi. Bu çağrıya da cevap gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün ABD'de, “Çevre sorunlarına kayıtsız kalmayız” diyerek, anlaşmanın TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

ENDİŞELERİ VARDI

18 Mart 2021 günü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soru önergesine, “Anlaşmanın uygulanması konusunda derin endişemiz var” cevabını veren Çevre Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın açıklaması sonrası, “Anlaşmayı ekim ayında Gazi Meclise sunacağız, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Böylelikle Türkiye anlaşma için ancak 6 yıl sonra adım atabildi.

Maliyeti 1.8 milyar Euro

Paris İklim Anlaşması iklime duyarlı politikalar izlenmesini, bu konuda finansman yaratılmasını ve emisyon azaltımını öngörüyor. Avrupa, ithal ettiği ürünlere “sınırda karbon düzenlemesi” mekanizmasıyla vergi getirmeyi planlıyor. Türkiye buna ayak uyduramazsa yıllık maliyetin en az 1.8 milyar Euro olacağı belirtiliyor.