‘Patates alımı durdu, 100 bin ton patates çürümeye terkedildi’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticiden alınan patates ve soğanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştı.

“TMO ALIMI PATATES ALIMINI DURDU”

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde söz verilmesine rağmen halen patatesleri alınmayan patates üreticileri ile bir araya geldi.

Depolarda TMO alacak diye patatesini çuvallayan üreticinin alımların durması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden Erhan Adem, “ Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi artık ülkemiz yönetilmiyor savruluyor. Patates alımını bile beceremediler. Patates alımı durmuş. En az 100 bin ton depolarda beklemektedir. Bunu bile beceremeyen hükümetin istifa edip, bir an önce erken seçime gitmesi gerekiyor. Burada çuvallanmış ve depolara kaldırılmış bir sürü patates var. Çiftçimizin emeği ve masrafı kendisinden gitmiştir. İlk başta hep torpil yaptılar, AKP’li seçmenden alıp, muhalif üreticinin ürünlerini almadılar. Şimdi de alınmayan patatesleri bıraktılar, alımı durdurdular. Yazık, insanın içi acıyor. Çiftçimiz ölsün isteniyor” dedi.

DEPOLARDAKİ PATATESLERİN SON HALİNİ GÖSTERDİ

Depolarda çimlenmeye başlayan patateslerin son halini de gösteren Erhan Adem, “Çiftçi zarar etmiştir ve zararı karşılanmak zorundadır. Devlet alımı öyle yapmaz. Çiftçisi mağdursa gelir deposundaki ürünü yazar, kaldırsa da kaldırmasa da parasını öder. Çiftçiye böyle destek çıkılır” şeklinde konuştu.

“40 TON PATATESİM ÇÜRÜDÜ”

TMO tarafından alınmayan patateslere ilişkin CHP'li başkana dert yanan bir patates üretici, “Benim 150 tona yakın patatesim vardı. Yaklaşık 40 tonu çürüdü. Elde kalan patatesleri tekrar çuvalladık. 20-25 gündür gönderemedik. Ürünlerimin çuvallamasına 3 bin liraya yakın masraf yaptım” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYİ TAMAMEN BİTİRDİLER”

Ekim yapacak patates tohumu alamayacak duruma geldiklerini belirten bir başka patates üreticisi ise, “Ürünlerimiz çuvallı bir şekilde bekliyor ve daha almadılar. Depomuzdaki mallar tamamen duruyor. Şu an ekim zamanı başladı. Ekim için tohum alacak paramız yok. Şirketlere bizi mahkum ettiler. Şirketlerden tohum alamıyoruz. Şirketlerden şu an anaç tohum almak için 4 milyon 5 milyon fiyat istiyorlar. Çiftçiyi tamamen bitirdiler. Şimdi 100 tonluk ürünlerimiz 50 tona düştü. Malımız telef oldu” siteminde bulundu.

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