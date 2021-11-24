Piyasadaki çalkantı elektroniği vurdu: Fiyatlandırma yapılamıyor

Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı elektronik piyasasını etkiledi. Apple Türkiye, kurdaki sert dalgalanmalar nedeniyle fiyatlandırma yapamadığı için çevrimiçi satışlarını durdurdu.

Sozcu.com.tr

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Piyasadaki çalkantı, döviz girdisi ile hesaplanan ancak Türk Lirası ile fiyatlandırılan malların fiyatlandırmasında karışıklık yarattı. Satıcılarsa piyasa çalkantısının ortasında fiyat ayarlamalarına ayak uydurmaya çalıştı.

Fiyatlandırma yapamayan kurumlardan biri de Apple oldu. Apple Türkiye, internet üzerinden satışını durdurdu. Apple, iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch gibi ürünlerinin satışını durdurdu.

Reuters’ın konu ile ilgili ulaştığı Apple Türkiye sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Reuters’ın hesaplarına göre, telefon ve bilgisayarların yerel fiyatları liradaki ani değer kaybının ardından vergiler düşüldüğünde ABD fiyatlarının yüzde 10 altında kaldı.

‘BİR YIL SONRA DAHA PAHALIYA SATABİLİRLER’

Konu ile ilgili bilgi veren İstanbul’daki bir Apple mağazasında görev yapan satış temsilcisi, insanların elektroniği tüketim ürünü kadar bir yatırım olarak düşündüklerini söyledi. Satış elemanı, “İnsanlar elektronik ürünleri değer deposu olarak görüyor. Bir yıl sonra, ödediklerinden daha fazlaya satabileceklerini biliyorlar” dedi.

Reuters’a göre, TL’nin erimesi, Kara Cuma satışlarına ve yeni yıl indirimlerinin başlamasına denk geldiği için bazı tüketim mallarının bulunamayacağı veya büyük fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağı korkular var.

Konu ile ilgili yorum yapan bir elektronik ürün satıcısı da, “Fiyatlar şu anda pahalı görünebilir, ancak gelecek haftadan daha ucuz” diye konuştu.

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