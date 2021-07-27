‘Restoranlara aşı şartı getirilsin’

Pandeminin 4'üncü dalgası delta varyantı ile birlikte vaka sayılarında hızlı bir artışa neden olurken, yeni bir kısıtlama ve kapanma istemeyen sektörler de harekete geçti. Son 1.5 yılda defalarca kapanmak zorunda kalan, 4 işletmeden 1'inin iflasın eşiğine geldiği ve 50 milyar TL'yi aşan bir kayıpla açılış yapan yeme, içme sektörü, restoranlara giriş için aşı zorunluluğu istedi. 1 Eylül'den itibaren 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin yeme içme mekanları ile kapalı alanlara girişinin yasaklanması gerektiğini belirten sektör temsilcileri aşı olmayı reddeden çalışanlar için de ücretsiz izne gönderme hakkı istedi.

“Pandeminin birinci ve ikinci dalgasında mecburen kapanmalara peki diyen biz kapanma da kısıtlama da değil, ruhsatımızda yazan çalışma şartlarına geri dönülmesini istiyoruz. Saat 24.00 kısıtlamasının da kalkmasını istiyoruz” diye konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, resmi makamlara bu talebi ilettiklerini aktardı.

KAPANMAYA GEREK OLMAZ

Dördüncü dalganın daha yüksek bir seyir izlediğini anlatan Demirer, aşı tedarikinde bir sorun olmadığına dikkat çekti. Burada yüksek oranlara ulaşılması halinde bir daha kapanmaya gerek duyulacak bir ortamın oluşmayacağına işaret eden Demirer, ABD ve İngiltere'nin vaka değil ölüm ve hastaneye yatış sayısına bakarak ilerlediğini belirtti.

RUHSAT SAATİNE DÖNÜLEMEDİ

TURYİD'in resmi sitesinden yapılan açıklamada “Bu sefer, siz evde kalın biz işlerimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım” mesajı yayınlanırken, 18 aylık sert karantina sürecinin ardından sektörün hâlâ ruhsat saatlerine göre faaliyet gösteremediği aktarıldı. TURYİD Başkan Yardımcısı Gamze Cizreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı sertifikası uygulamasının İtalya'da randevuları artırdığını bu uygulamanın Türkiye'ye de gelmesi gerektiğini söyledi.

TURİSTLERE TESTLİ ÇÖZÜM

Bu yönde bir kararın turizm sektörünü de olumlu yönde etkileyeceğini aktaran TURYİD Başkanı Kaya Demirer, sektörde rezervasyonların yavaşladığını ve turistlerin Türkiye'de vakaların durumuna bakarak son dakika karar verdiğini dile getirdi. Kapalı mekanlar ile restoranların hem kapalı hem de açık alanlarına getirilecek aşı zorunluluğu ile güvenli bir tablo oluşturulabileceğini söyleyen Demirer, aşı ulaşımına sahip olmayan ülkelerden gelecek turistlerden ise PCR testi istenerek bu durumun çözülebileceğini dile getirdi. Demirer, bayram döneminde büyük hareketlilik yaşayan yeme içme sektörünün bir toparlanmaya gittiğini ve rövanş geri gelişleri tüketicide gördüklerini aktardı.