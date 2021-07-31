Rus yangın söndürme uçaklarını getiren şirket kimin?

Türkiye birkaç gündür Akdeniz ve Ege'yi saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu mücadelede en etkili araçlardan biri de uçaklar. Bu yıl Rusya'dan günlüğü 1.3 milyon liraya üç uçak kiralandı. Uçakları Türkiye'ye getiren şirket merak konusu olmuştu. İşte şirketin sahibi ve ticari geçmişi...

İSMAIL ŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Orman Bakanlığı'nın, iki yıldır THK uçaklarını sokmadığı, yangın söndürme uçağı kiralama ihalelerini verdiği CMC Savunma’yı SÖZCÜ mercek altına aldı.

Türk Hava Kurumu'nun hazır uçaklarını kullanmamakta direnen Türkiye, 3 yıldır orman yangınlarıyla havadan mücadelede planladığı kadar uçak bulamıyor. 2019 yılında hiç uçaksız bir sezon geçiren Türkiye büyük kayıplar vermişti. Geçtiğimiz yıl bakanlık 4 uçak için ihaleye çıktı ancak 2 uçak tedarik edebildi. Bu yıl da 5 uçak için ihale yapıldı ancak sadece 3 tane bulunabildi.

9 Mart 2021'deki ihale Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’da bizzat Putin’le incelediği, Bakan Bekir Pakdemirli’nin test ettiği Beriyev-200 tipi Rus uçaklarını getiren firmaya verildi.

İhaleye 4 firma ve ortaklık katıldı ancak anlaşılmaz şekilde en pahalı teklifi veren ihaleyi aldı. İhale Türk Hava Kurumu ile CMC iş ortaklığına verildi. Ortaklığın getireceği 3 uçağa, 1 Haziran-31 Ekim arasındaki 153 gün için toplam 203 milyon TL ödeme yapılacağı öğrenildi.

2020 yılındaki yangın söndürme ihalesi de Türk Hava Kurumu (THK) Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi-CMC Savunma Sanayi İş Ortaklığı’na verilmişti. 120 gün için 2 uçağa ödenecek kira tutarı 84 milyon 180 bin TL olmuştu.

Kaynaklar, THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi’nin sadece işletme ruhsatı ve uçakların bakımına destek olup küçük bir komisyon aldığı ama asıl gelirin CMC Savunma tarafından tahsil edildiğini belirtiyor.

3 YILDA 3 KEZ SAHİBİ DEĞİŞTİ

Sektörde kimsenin tanımadığı, orman yangınları konusunda hiçbir deneyimi olmayan CMC Savunma 2019 yılında Ankara’da Can Çolak tarafından 100 bin lira sermaye ile kuruluyor. Şirket, 2020 yılında Baki Sezek'e devir oluyor. Şirket Sezek'in elindeyken İstanbul'da bir şube açıyor bu şube CMC Holding ile aynı adreste faaliyet gösteriyor.

Ocak 2021’de şirket bir kez daha el değiştiriyor ve bu defa sahibi ikametgah adresi Los Angeles olan Cem Çolak oluyor.

Cem Çolak, CS Group bünyesinde yer alan İstanbul merkezli çok sayıda şirketin uzun yıllardır yönetiminde yer alan bir isim.

Enerji, bilişim, inşaat sektörlerinden faaliyet gösteren CS Group'un yanı sıra Çolak 2015 yılında 100 bin lira sermaye ile CMC Holding adlı bir şirket kuruyor. Holdingin bünyesinde Trizyum İnşaat ve CD İnşaat adlı iki şirket bulunuyor.

Şirketin internet sitesine göre, CMC Holding’e bağlı, Türkiye ve diğer ülkelerde kurulmuş şirketler 4 ana başlık altında İstanbul, Ankara, Londra, Dubai, Amsterdam, Los Angeles, Seul ve Doha ofisleri ile faaliyetlerini sürdürüyor.

(Şubat 2021’de Türkiye’nin Katar Büyükelçisi M. Mustafa Göksu, CMC Holding Başkan Yardımcısı Cenk Raşit Çolak’ı Doha’da makamında kabul etti.)

TECRÜBESİ YOK

CMC Holding’in web sitesine bakıldığında faaliyet alanlarının bilgi teknolojileri, savunma sanayi, enerji ve inşaat olarak sıralandığı görülüyor.

Savunma Sanayi başlığının altında insansız hava araçları (İHA), hava araçları, simülasyon teknolojileri, yüz/obje/ses tanıma, görüntü ve video analiz, sınır ve saha güvenliği ile askeri tekstil sıralanıyor.

CMC Holding ve Çolak ailesinin ticari geçmişine bakıldığında havacılık ve yangın söndürme konusunda hiçbir deneyiminin olmadığı görülüyor. 2019 yılında kurulan CMC Savunma adlı şirket bir yıl sonra Orman Bakanlığı'nın açtığı yangın söndürme uçağı ihalesini kazanıyor. Bir sonraki yıl da yine THK ile birlikte yangın söndürme uçağı ihalesini kazanıyor.

THK KENDİ UÇAKLARIYLA KATILAMIYOR

Yaklaşık 30 yıl orman yangınlarıyla başarıyla mücadele eden THK, iki yıldır kendi uçaklarıyla ihalelere katılamıyor. THK’nın elindeki uçaklar 4 bin 900 litre su kapasiteli ancak iki yıldır şartnameye minimum 5 bin litre şartı konuluyor. THK'nın Rusya'dan veya başka bir ülkeden uçak temin ederek ihalelere tek başına katılmak yerine, CMC Savunma adlı şirket ile işbirliğine gitmesinin arkasındaki neden ise gizemini koruyor.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın