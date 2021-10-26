Sabiha Gökçen’in ikinci pisti ne zaman bitecek?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 2022'de de bitmeyecek. 13 yıldır en büyük rakip durumdaki İstanbul Havalimanı'nı işleten müteahhitler (Kolin, Makyol ve Cengiz) tarafından bir türlü bitirilemeyen pistin gelecek yıl ancak yüzde 50'sinin tamamlanacağı açıklandı.

Yusuf DEMİR

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pist inşaatı ilerlemek yerine geriye gidiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında TBMM’de bir soru önergesine verdiği yanıtta 13 yıldır bir türlü bitirilemeyen pistle ilgili Covid-19 nedeniyle aksaklıklar çıktığını, iş bitim tarihinin 28 Aralık 2021 olarak revize edildiğini açıklamıştı.

Ancak dün yayımlanan 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan şu ifade konuyu yakından takip edenleri şaşırttı:

“Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist ve mütemmimleri işinde yüzde 50 fiziki gerçekleşme sağlanacaktır. “

RAKİPLER YAPIYOR

İkinci pist projesi, 13 yılı aşkın süredir gündemde ama bir türlü bitirilemiyor. 31 Ekim 2009 günü o dönem Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten LİMAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “İkinci pist için start verildi” diyerek çalışmaların başladığını açıkladı. Ancak 5 yıl sonra açılabilen ilk ihale 720 milyon liraya YSE’ye verildi. Pist 2017’de bitecekti.

2016’da yeni ihale açıldı. Bu defa yaklaşık maliyet 1 milyar 397 milyon TL olarak hesaplandı. İhale MAKYOL’a verildi. iş 2019’da bitecekti.

İş bitmedi ama işi yapan şirket kimlik değiştirdi. KMC Sabiha Gökçen Havalimanı Adi Ortaklığı oldu. Makyol’un yanına kamuoyunun yakından tanıdığı Kolin ve Cengiz de eklendi.

Üç firma, Sabiha Gökçen’in tek rakibi İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın ortaklarıydı. Sabiha Gökçen’in kapasitesini katlayacak ikinci pistin bitmemesinin asıl nedeni olarak inşaatın rakip firmalar tarafından yapılması gösteriliyor.

MALİYET KATLANIYOR

Pist inşaatı bitmiyor ama ihale üstüne ihaleler devam ediyor. Yılan hikayesi sürerken inşaatta meydana gelen çatlaklar ve çökmelerin maliyeti de vatandaşın sırtına yükleniyor. Son olarak Ağustos ayında “Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı Yolu Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatların Yapılması işi” ihale edildi. Yaklaşık maliyet ise tam 842 milyon 239 bin lira olarak hesaplandı…

İkinci pistin ne zaman biteceği merak ediliyor.

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