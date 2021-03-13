Salgının faturası 3.7 milyar lira

İlk coronavirüs vakasını bir yıl önce tespit ederek 2 ayrı dalga ile 2 ayrı kapanma sürecine giren Türkiye'de, salgının sağlık sektörü üzerinde yarattığı ekonomik hasar da ortaya çıkmaya başladı. İlk vakanın ardından geçen 11 aylık süre boyunca 1 milyon 224 bin 345 bin kişinin ayakta, 253 bin 118 kişinin ise yatarak tedavi edildiği Türkiye'de kamunun teşhis ve tedavi için harcadığı bütçe 3.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakam sadece kamu hastanelerindeki yükü ifade ederken, özel hastanelerdeki tedavi masraflarının oluşturduğu maliyet ise henüz netleşmedi.

Bu maliyet devletin sağlık harcamaları içindeki yüzde 2'lik payı aşarken, ayakta tedavi olan hastaların tedavi ve teşhis maliyetleri için 900 milyon TL, yatarak tedavi olanlar için 2.5 milyar TL harcama yapıldı.

BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Gilead'ın desteğiyle yürütülen “Covid-19 tedavisinin ekonomik yükü” araştırması ile sağlık harcamaları ortaya konuldu.

Bu araştırmanın yalnızca direkt tıbbi maliyetlere odaklandığını ve bu sonuçların buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, “Kanser ve HIV gibi ertelenen tedaviler gelecek dönemlerde büyük bir maliyet oluşturacak. Bunun da bütçesinin hazırlanması gerekiyor. Özellikle gençlerimiz bu dönemde sıkıntıdan patladı. Psikiyatrik problemlerle karşılaşmak zorunda kaldı. 2021 aşılama yılımız olacak” değerlendirmesini yaptı.

YOĞUN BAKIM VURDU

Araştırma için verileri değerlendirilen 1.056 hastanın yüzde 55'ini erkek, yüzde 45'ini kadınlar oluştururken, sadece serviste sağlık hizmeti tamamlayanların oranı %84.6, yoğun bakımda yatanların oranı %15.4 oldu.

Orta şiddetteki hastaların hastanede ortalama 8.6 gün kaldığı, bu sürenin 51 güne kadar uzadığı görüldü. Orta şiddetteki bir hastanın ortalama maliyeti 8.791 TL olarak hesaplanırken, yoğun bakımda ise 30.257 TL olarak hesaplandı.