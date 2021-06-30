Siyasilerden elektrik zammı tepkisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yaptı. Karara yönelik siyasi parti temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi.

DAVUTOĞLU: İKTİDAR SÖKE SÖKE VATANDAŞIN VARINI YOĞUNU ALACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Her ay yaptıkları doğal gaz zammı yetmiyormuş gibi elektriğe yine %15 zam yaptılar. İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak” diyerek yapılan zamma tepki gösterdi.

“SARAYIN MASRAFI YİNE VATANDAŞA YAZILDI”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin muaf tutulmasına “Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığı’dır. Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun” diye tepki gösterdiği açıklamasıyla birlikte, “Biz “Önden buyurun” dedik. O, faturayı yine vatandaşa kesti” paylaşımında bulundu.

2021’DE TOPLAM ELEKTRİK ZAMMI YÜZDE 22’Yİ BULDU

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar vatandaşımıza söke söke zam yapmaya devam ediyor” dedi ve yapılan zamla ilgili iktidarı şöyle eleştirdi:

*Daha 2 gün önce uyardık. Elektriğe zam yapmayın, vatandaş zor durumda diye söyledik. Dinlemediler. Gelen haber maalesef elektriğe yüzde 15 zam oldu. Yılbaşından bu yana elektrik zammı yüzde 22'ye çıktı. Emeklilerimiz, memurlarımız, bu ay zam alacaklar ama alacakları zam daha ceplerine girmeden kat be kat fazlasıyla ceplerine çıktı.

*EPDK, nisan ayında dağıtım şirketlerine satılan elektrikte yüzde 17,5 oranında indirim yapmıştı. Başka bir deyişle iktidar bu zor günlerde vatandaşın değil, şirketlerin yanında yer almayı tercih etti. 1 Ocak'tan bu yana yapılan 2 elektrik zammı toplamda yüzde 22'yi buldu.

*Doğalgazda her ay düzenli olarak ayrıca zam yapılıyor. Akaryakıtta neredeyse her ay zam yapılıyor. Ülkeyi yönetemeyen AKP iktidarı, yanlış politikalarının faturasını vatandaşa kesiyor.

*Soruyoruz, hangi memur, hangi emekliye son 6 ayda yüzde 20 oranında zam yapıldı? Artık yeter. Şirketleri değil, vatandaşın refahı için kararlar alın. Vatandaşı artık müşteri olarak görmeyin.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Milleti delirtmeye karar vermişler. Genel Başkanımız Sayın Akşener'in esnaf gezilerinde en çok şikayet edilenlerin başında geliyor elektrik. Yetmez demişler, yine zam yapmışlar” tepkisini dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da kamuda tasarruf genelgesini hatırlatanlar arasındaydı. Başarır, “Erdoğan’ın “kamuda tasarruf” genelgesini açıkladığı ve bu tasarruftan kendisini muaf tuttuğu gün; Fatura vatandaşa kesildi ve elektriğe %15 zam yapıldı! Anlayacağınız sarayın bitmek bilmeyen masrafları yine vatandaşa yazıldı!” dedi.

“ZAM VE ZULÜM DÖNEMİ”

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ise “Zam ve zulüm dönemi” diyerek şu ifadeleri paylaştı:

“Milyonlarca memur, emekli ve çalışana; 6 ayda yüzde 3 zammı reva gören iktidar, elektrik fiyatlarına tek kalemde yüzde 15 zam yaptı. Bu zam, millete zulümdür! Adaletiniz batsın! İnsafınız kurusun! Kuldan utanmıyorsunuz; bari Allah’tan korkun!”