Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 150 milyar liralık kara delik

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2020 Yılı Denetim Raporu, sistemdeki kara deliği de ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) icra takibindeki toplam alacağı 31 Aralık 2020 sonu itibariyle 150 milyar lirayı aştı.

Sayıştay’ın kurumla ilgili son denetim raporuna göre, bu alacağının 134 milyar lirası sigorta primi, 10,8 milyar lirası işsizlik sigortası primi, 4 milyar lirası idari para cezası, 1.1 milyar lirası ise damga vergisinden oluşuyor.

2015 – 2019 yılları arasında SGK, alacakları için toplam 5 milyon 974 bin dosyayı icraya intikal ettirmişti. 2020’de pandemi nedeniyle icra takipleri durdurulduğu için bu sayının söz konusu yılda fazla artmadığı belirtiliyor.

BELEDİYELERDEN ALACAK ARTIYOR

Sayıştay’ın belirlemelerine göre SGK’nın yerel yönetimlerden alacakları da günden güne artıyor.

Bazı belediyeler ödeyemediği borçları nedeniyle gayrimenkulleri SGK’ya devrederken, belediyelerden alacak tahsilat oranı yüzde 2020 yılında yüzde 48’lere düştü.

Bu oran 2017’de yüzde 82, 2018’de yüzde 74 ve 2019’da yüzde 64 seviyesindeydi. SGK’nın belediyelerden prim alacağı 2020 yılında 5.9 milyar lira olurken, bu rakam yıllık son 3 yılda 5 kat artış gösterdi. Toplam alacak ise 23.6 milyar liraya çıktı.

‘BAZI BELEDİYELER ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ’

Sayıştay denetçileri raporda, “Belediyelerden olan prim ve prime bağlı alacakları, 23.6 milyar TL tutarına ulaşmış olması ve söz konusu tutarın giderek artıyor olması nedeni ile Kurumun mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi tesis etmeye yönelik temel amacını sekteye uğratacak boyutlara gelmiştir. Kurumdan alınan veriler incelendiğinde bazı belediyelerin prim ödememe hususunu alışkanlık haline getirdiğini ve Kurumca alacakların tahsil ve takip yöntemlerinin etkin bir şekilde işletilmediğini göstermektedir. Nitekim bir süre sonra alacakların bütçe imkanlarıyla tahsil imkanının ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir” uyarısı yapıldı.

İlginizi Çekebilir SÖZCÜ yazdı, SGK raporları yayımladı: 488 bin 526 kişi icra listesinde!