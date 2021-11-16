SPK’dan ‘kısa yoldan yüksek kazanç hayali satanlara itibar etmeyin’ uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Bazı yatırımcılar kısa vadede yüksek kazanç hayaliyle sosyal medyadaki anonim hesaplara itibar ediyor. Yatırımcılarımız hesap kitap yapmadan bir anonim hesabın peşine takılıp işlem yaparak zarar ederlerse de tek sorumlusu kendileridir" dedi.

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İstanbul'da gerçekleşti.

Burada konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) Ali Fuat Taşkesenlioğlu, özellikle sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle etme girişimlerinin arttığına dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

“Bazı yatırımcıların kısa vadede yüksek kazanç hayaliyle sosyal medyadaki anonim hesaplara itibar göstererek işlemler yaptıklarını üzülerek gözlemliyoruz” diyen Taşkesenlioğlu, “Yatırımcılarımız hesap kitap yapmadan, bir manipülatörün ya da anonim hesabın peşine takılıp işlem yaparak zarar ederlerse de tek sorumlunun kendileri olduğunu bilmeleri gerekir” dedi.

265 MİLYON TL’LİK PARA CEZASI

Piyasayı manipüle etme girişimlerine yönelik bilgiler de paylaşan Taşkesenlioğlu, “Bu işlemlere yönelik, 2018-2019 arasında Kurulca verilen toplam para cezası tutarı 49 milyon TL iken 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam para cezası tutarı 265 milyon TL olmuştur” diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, “SPK'nın etkin gözetim ve denetim faaliyetleri kadar yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını artırmaları ve gerektiğinde SPK tarafından yetkilendirilmiş sermaye piyasası kurumlarından profesyonel destek alarak yatırım kararlarını vermeleri de oldukça önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Taşkesenlioğlu ayrıca, son dönemde gözlemlenen yatırımcı ilgisinin sürdürülebilirliği açısından, aracı kurumların da bu konuda daha sorumlu hareket etmelerini beklediklerini kaydederek “Özü itibarıyla güven kurumu olan aracı kurumların, kapıdan giren müşterilerini iyi tanımaları, onları risk profiline uygun ürünlere yönlendirmeleri, finansal anlamda eğitmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

GENÇ YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ

Taşkesenlioğlu, özellikle son iki yılda toplam yatırımcı sayısı 2 katına çıkarken, 20-34 yaş aralığındaki genç yatırımcı sayısının 4 katının üzerine çıktığı ve 168 binden 690 bine yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Rakamlar, sermaye piyasasına olan ilginin merkezinde pay senetleri ile ilk defa tanışan genç yaştaki tasarruf sahiplerinin olduğunu göstermektedir” dedi. (İHA)



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