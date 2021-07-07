Suudi Arabistan Türkiye’ye arka kapısını da kapattı

Suudi Arabistan, körfez ülkelerinden yaptığı ithalatta, yüzde 25 yerli çalışan ve yüzde 40 yerli katma değer katkısı olmayan ürünleri tarife dışı bıraktığını açıkladı. Bu karar, körfez ülkeleri üzerinden Suudi ambargosunu delen Türk ihracatçısını vuracak.

ŞEKİL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, ambargoyu by-pass eden sistemi şöyle anlatmıştı: “Arabistan'a komşu Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Mısır gibi ülkeler Türkiye'den fındık alıyor, ürünü millileştiriyor ve bu şekilde Suudi Arabistan'a Türk fındıkları sokuluyor. Aslında Arabistan'a ihracatta daralma yok, sadece şekil değiştirdi.” Suudilerin aldığı son kararla işte bu kapı kapatılmış oldu.

Panama'ya bile milli yas ilan ettiğimiz kralın ülkesinden çok mal sattık

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ambargo uygulaması ihracat rakamlarına doğrudan yansıdı. 2020 Ocak-Mayıs döneminde 1.2 milyar dolar olan Suudi Arabistan'a ihracat bu yılın ilk 5 ayında sadece 109 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ilk 5 ayda Endonezya ve Panama'ya ihracatı bile, 2015 yılındaki vefatı nedeniyle milli yas ilan ederek bayrakları yarıya indirdiğimiz Kral Abdullah'ın ülkesi Suudi Arabistan'ı geçti.