Tarımdaki kopuş sürüyor: Sigortalı çiftçi sayısı 552 binin altına indi

TEPAV verilerine göre, 2020-2021 Temmuz aralığında sigortalı çiftçi sayısı 30 bin 858 kişi azalarak 551 bin 610 kişiye geriledi. Üretim politikasının olmaması ve tarımsal desteklerin yetersiz kalması gibi nedenlerle çiftçiliği bırakanların sayısı artmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 2021 Temmuz ayına ilişkin hazırladığı istihdam izleme bülteni, çiftçi sayısındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

2020-2021 Haziran aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısındaki düşüşün yüzde 7,7 olduğunu duyuran TEPAV, temmuz ayındaki yıllık düşüşün ise yüzde 5,3 olduğunu açıkladı.

TEPAV’ın sozcu.com.tr ile paylaştığı verilere göre, sigortalı çiftçi sayısı 2020 Temmuz’da 582 bin 468 kişi iken, 2021 Temmuz’da 551 bin 610 kişiye geriledi.

‘ANA NEDEN, ÇİFTÇİNİN KORUNMASIZ KALMASI’

TEPAV verilerine göre, 2020 Haziran'da ise 586 bin 354 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Haziran'da 541 bin 346'ye gerilemişti.

Çiftçiden yana bir üretim politikasının olmamasının, tarımsal desteklerin yetersiz kalmasının ve ithal girdiler yüzünden çiftçinin yüksek maliyetlere ürettiği ürününü zararına satmak zorunda kalmasının tarımdan kopuşu hızlandırdığı belirtiliyor.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, tarımdaki kopuşun ana nedenini, çiftçinin tarımın kronik sorunları karşısında korunmasız kalması olarak açıklamıştı.

İSTİHDAM EN HIZLI BİLGİ HİZMETTE DÜŞTÜ

Öte yandan, TEPAV’ın güncel verilerinde dikkat çeken diğer noktalar şöyle oldu:

• 89 alt sektörün 9'unda sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü.

• En çok daralan sektör 124 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (41 bin) ile bilgi hizmet faaliyetleri (24 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörler olarak öne çıktı.

• Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 53,7) geriledi.

• İdari ve destek hizmet faaliyetleri sektörünün istihdamı daralan tek sektör olarak öne çıktığı belirtildi. Söz konusu sektörün çalışan sayısı Temmuz 2021'de yıllık olarak yüzde 8,1 oranındaki geriledi ve bir yılı aşkın süredir gözlenen daralma eğilimi dikkat çekti.

• Temmuz ayında istihdam artışlarında hizmet sektörleri öne çıktı. Yıllık değişimler baz alınarak ana sektörlerdeki gelişmeler incelendiğinde, en yüksek artışın yüzde 31,3 ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleştiği gözlendi.

• Söz konusu sektörün istihdamı salgın sonrası yoğunlaşan talebe bağlı olarak sürekli ve yüksek oranda artış göstermekle beraber son 9 aydır ivme kaybetmekteydi.

• En hızlı istihdam artışının Antalya ve Muğla'da yaşandığı görüldü. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı bu illerde yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 29,9 ve yüzde 23,9 oranında gerçekleşti.

• Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan il İstanbul, en az artan il Tunceli oldu. Çalışan sayısında en fazla artış 339 bin ile İstanbul'da yaşandı. İstanbul'u 156 bin artışla Antalya, 111 bin artışla Ankara, 94 bin artışla İzmir ve 69 bin artışla Bursa takip etti.

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