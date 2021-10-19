Tarımsal girdilerdeki artış sürüyor

TÜİK'in açıkladığı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) zirveden geriledi. Temmuzda yıllık yüzde 29,38'lik artışla rekor kıran Tarım-GFE ağustosta yıllık yüzde 28,74 yükseldi. TÜİK, yıllık en fazla artışın yüzde 66.7 ile gübrede görüldüğünü açıkladı. Enerji krizinin vurduğu gübre fiyatları ziraat sektörü temsilcilerine göre yıllık yüzde 157 artmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Ağustos’a ilişkin açıkladığı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), tarladaki üretim maliyetlerinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, Tarım-GFE 2021 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,74 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,77 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda ise yıllık yüzde 29,38’lik artışla rekor kırmıştı.

GÜBRE YİNE LİDER

Ziraat sektörü temsilcilerine göre gübre fiyatlarındaki yıllık artışlar yüzde 157 oldu. Ancak TÜİK’in açıkladığı verilerde yıllık en çok artan girdinin gübre olduğu belirtilse de artışların yıllık yüzde 60’lar seviyesinde kalması dikkat çekiyor.

TÜİK’e göre temmuz ayında gübredeki resmi artış yüzde 62’yi aşmıştı. Ağustosta da yıllık en fazla artış yüzde 66,71 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda yaşandı.

Gübre ve toprak geliştiriciler alt grubu, aylık olarak da en yüksek artışın görüldüğü grup oldu. Buradaki aylık artışın yüzde 5,19 olduğu belirtildi.

İKİNCİ BÜYÜK ARTIŞ BİNA BAKIM MASRAFLARINDA

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 45,67 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 44,57 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,87 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,81 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,62 ile veteriner harcamaları oldu.

Öte yandan, aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,44 ile bina bakım masrafları ve yüzde 1,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,03 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,20 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,29 ile makine bakım masrafları oldu.

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