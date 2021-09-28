TBB: Özkaynaklar kredi artışını dengeleyecek düzeyde artırılmalı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, sektöre sermaye girişini özendirecek düzeyde kârlılığa sahip olabilmenin önemine dikkat çekti. Çakar, "Özkaynaklarımızın kredi artışını dengeleyecek düzeyde artırılması gerekmektedir" diye konuştu.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektöründe sermaye yeterliliğinin sürdürülmesi için özkaynakların kredi artışını dengeleyecek düzeyde arttırılması gerektiğini söyledi.

Finansın Geleceği zirvesinde konuşan Çakar, “Önümüzdeki dönemde öngörülen büyümenin finansmanı için ne kadar kredi büyümesi gerektiğini tahmin edebiliyoruz. Sermaye yeterliliğinin sürdürülmesi için özkaynaklarımızın, kredi artışını dengeleyecek düzeyde artırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Çakar, sektörde ortakların beklentilerini karşılayabilecek ve sektöre sermaye girişini özendirecek düzeyde kârlılığa sahip olabilmenin önemine dikkat çekti.

BANKA KREDİLERİNE TALEPTE MAKUL ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sektörünün bilanço büyüklüğünün 2021 Temmuz’da 6.7 trilyon TL'ye ulaştığını anımsatan Çakar, yeniden yapılandırılan veya yeni ödeme planına bağlanan kredilerin haziran itibarıyla 246 milyar TL olduğunu ifade etti.

Tahsili gecikmiş alacaklara yüzde 77 oranında özel karşılık, 2. grup kredilere yüzde 20 genel karşılık ayrıldığını ifade eden Çakar “Banka kredilerine olan talebin makul düzeyde artmasını; TL mevduat talebinin daha güçlü olmasını ve TL kredileri desteklemesini öngörüyoruz. Turizm başta olmak üzere döviz gelirlerinin artmasını, küresel büyümenin, dış talep yoluyla ekonomik faaliyete olumlu katkı vermesini bekliyoruz” diye konuştu. (REUTERS)



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