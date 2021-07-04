TCDD’nin yükselme sınavında muhalif sendika üyelerine kıyım

26 Ekim 2019'da TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavları ve aylar sonra da sözlü mülakat yapıldı.

Mülakata 135 kişi girdi, 86 kişi kazandı. Kazananlardan sadece ikisinin muhalif Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi olduğu belirlendi.

Kazanamayanların da 17'si BTS üyesi çıktı. Mülakatta elenen BTS üyeleri arasında yazılı sınavda 100 puan alanlar da olduğu açıklandı. İktidara yakın Ulaştırma Memur-Sen ve Türk Ulaşım Sen Üyeleri ise kazananlar listesinin neredeyse tamamını oluşturdu.

Konuyu TBMM gündemine de taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mülakatın amacının kayırmacılık olduğunu bir kez daha gördük. 10-15 yıldır görevde yükselme umudu ile bekleyenlerin yazılı sınavdaki başarıları, sözlü sınavla ellerinden alındı. Hakkı olana hak edene hakkı verilmelidir” dedi. Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na “TCDD Taşımacılık'ta yüksek puan alan ama mülakatta elenenlerin neredeyse tamamının Birleşik Taşıma Sendikası üyesi olması tesadüf müdür?” diye sordu.