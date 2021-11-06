TESK: Yaşı gelen ama Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf da düzenleme bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken, Bağ-Kur ile ilgili mağduriyet yaşayan esnafımız da unutulmamalı” dedi. Palandöken, binlerce esnaf için geriye dönük borçlanma hakkı tanınmasını talep etti.

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Binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2000 öncesi oda kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız düzenleme bekliyor” dedi.

Palandöken, “Emeklilik yaşı gelen fakat 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan binlerce esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken, Bağ-Kur ile ilgili mağduriyet yaşayan esnafımız da unutulmamalı” diye konuştu.

‘GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA İMKÂNI TANINMALI’

Palandöken, sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu anımsattı.

“4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor” diyen Palandöken, şu taleplerde bulundu:

• Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkânı tanınmalı.

• Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütülüyor. Bununla birlikte uzun zamandır bu Bağ-Kur mağduriyetini yaşayan ve bir müjde bekleyen esnafımız da unutulmamalı.

• Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkâr olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli.



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