Thodex vurgununun ardından Takasbank formülü masada

Kripto para borsalarında ortaya çıkan büyük dolandırıcılık vakalarının ardından Türkiye’de yasal altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre Türkiye, Takasbank benzeri bir kurumsal yapı oluşturarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kripto paraları saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırmayı planlıyor.

Söz konusu şirketler için önemli sermaye şartları ve bankalarla birlikte çalışmalarına yönelik düzenleme de masadaki diğer formüller arasında.

THODEX VURGUNUNUN ARDINDAN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Türkiye'de son yıllarda kripto paralara dönük ilgi hızla artarken, milyonlarca kişi yasal altyapısı olmayan kripto para borsalarına milyarlarca dolar yatırdı. Ancak geçen hafta ortaya çıkan Thodex ve Vebitcoin vurgunları, bu alandaki dolandırıcılığa tüm uyarılara rağmen devletin de göz yumduğunu gösterdi.

Thodex skandalı sonrasında hükümet ve Merkez Bankası kanadından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin konuyla ilgili çalışmasını kısa sürede tamamlayacağı ifade edilmişti.

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkili, Türkiye'nin birkaç hafta içerisinde konuyla ilgili çalışmasını sonuçlandıracağını ve dünyada kripto para piyasalarıyla ilgili regülasyonu tamamlayan ilk ülkelerden biri olacağını söyledi.

Merkez Bankası bir süre önce 30 Nisan itibarıyla kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılmasını yasaklamıştı. Bu adımın ardından şirketlerin kuruluşundan, çalışma alanlarına kadar bir dizi alanda değişiklikler yapılacak. Yetkilinin verdiği bilgilere göre düzenleme ile ilgili üç ana başlıkta adımlar masada.

ŞİRKETLER SADECE ALIM SATIMA ARACILIK YAPABİLECEK

Üzerinde durulan ilk formül, şirketlerin kripto paraları saklama veya başka adreslere nakletme yetkilerinin sınırlandırılması. Bu kapsamda Takasbank benzeri bir yapı oluşturulabilir. Buna göre, pazarda faaliyet gösteren şirketler sadece alım satımlara aracılık yapabilecek ancak müşterilerin paraları konusunda herhangi bir tasarrufta bulunamayacak.

Hükümetin üzerinde durduğu ikinci adım şirketlerin sermaye yapılarıyla ilgili. Türkiye Thodex örneğinde oldukça düşük sermayelerle kripto pazarı kurulabileceğine şahit oldu. Yetkili, “Bu alanda bankalardan daha zayıf, bankacılık sisteminin yanına bile yaklaşamayacak bir işleyişe izin verilmeyeceğini” vurguladı.

BANKALAR PİYASAYA GİREBİLİR

Aynı yetkili ayrıca bankaların da bu pazara ilgi duyabileceklerini ve burada faaliyet gösterebileceklerini kaydetti. Yetkilinin verdiği bilgiye göre coin alış-verişi, bunların bir tasarruf aracı olarak kullanılması da belli ölçütlere bağlanabilir.

Çalışmalarda üzerinde durulan üçüncü temel konu ise kripto borsa sahiplerinin taşıması gereken ölçütlerle ilgili. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in eğitim durumunun “liseden terk” olduğuna işaret eden yetkili, böylesine karmaşık bir piyasada bu eğitim düzeyindeki girişimcilerin kabul edilemeyeceğine işaret etti.

Regülasyon çalışmaları MASAK, SPK ve Hazine arasında yürütülüyor. Bakanlık, konuya ilişkin yorum yapmadı.

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