Ticaret Bakanı: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara doğrudan müdahale etmeyiz

Marketlere yapılan fahiş fiyat denetimlerine ilişkin son açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Yüksek gıda fiyatlarının nedeni olarak bu kez girdi maliyetlerindeki artışa ve dünyada artan enflasyona işaret eden Muş, "Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara doğrudan müdahale etmeyiz" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hallere ve zincir marketlere yapılan fahiş fiyat denetimlerinin ardından ‘yaptırımları çok ağır olacak’ mesajı veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yaptığı bir konuşmada ifadelerini yumuşatarak üretim maliyetlerine işaret etti.

“Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor” diyen Muş, NTV’ye yaptığı konuşmasında “Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, son günlerde İstanbul’daki Tarım Kredi Kooperatifi’nin bir satış mağazasında yaptığı alışverişte ‘fiyatlar gayet uygun’ çıkışıyla tepki toplamış; vatandaşa ucuz ürün satıldığını iddia ettiği Tarım Kredi marketlerinin çoğalmasına yönelik talimat verdiğini açıklamıştı.

Hallerin ardından marketlere yapılan denetimler de yine Erdoğan’ın “5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor” demesinin ardından başlamıştı.

‘PANDEMİDEN DOLAYI EMTİA FİYATLARI YÜKSELDİ’

Ticaret Bakanı Muş ise, bugünkü açıklamalarında yüksek gıda fiyatlarına suçlu aramak yerine nedenlerine ilişkin açıklamalar yapması dikkat çekti.

Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve dünyadan ciddi bir enflasyon oluştuğunu aktaran Muş, “Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi” dedi.

“Zincir marketlerle alakalı Teftiş Kurulu başkanlığı bakıyor. Rekabet Kurulu’nun çeşitli denetimleri oluyor. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı var bakıyoruz” diyen Muş, “Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık” diye konuştu.

‘BİZ ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİYİZ’

Öte yandan, araç satışlarıyla ilgili iddialara ilişkin de değerlendirme yapan Muş, şöyle devam etti:

“İnceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor. ‘Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı’ diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz.

Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır. Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil.”

İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanı Muş'tan fahiş fiyat çıkışı: Yaptırımları çok ağır olacak

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın market alışverişi ve hayat pahalılığı yabancı basının manşetinde

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını kaldıracağız