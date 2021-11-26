TOBB Başkanı’ndan asgari ücret önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Milyonlarca insanın beklediği 2022 asgari ücretine ilişkin yeni bir açıklama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı” dedi.

Üç öneride bulunan Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli” diye konuştu.

İLK GÖRÜŞME 1 ARALIK’TA

2022 asgari ücret miktarının belirlenmesine yönelik ilk görüşmeler 1 Aralık’ta başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, belirlenecek asgari ücret miktarı konusunda Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını, bu yılki görüşmelerin erken biteceğini söylemişti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’dan yapılan son açıklamada ise, asgari ücret konusunda, “Makul bir rakamda buluşmak lazım” denildi.

DİSK, asgari ücret talebini net 5 bin 200 TL olarak açıklamıştı.

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