Tunus’taki siyasi kriz Tav hisselerini olumsuz etkiledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanı görevden alıp parlamentonun faaliyetlerini dondururken, bu ülkede iki havalimanı işleten Tav Havalimanları’nın Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri süreçten olumsuz etkilendi.

Tav hisselerinde gün içi düşüş yüzde 5,9’a ulaşırken, devre kesici uygulamasıyla işlemlere bir süre ara verildi.

Corona virüsü salgınında daha bulaşıcı olan delta varyantı ve yetersiz aşılama kaynaklı vaka artışı da havacılık hisselerini bugün olumsuz etkiliyor.

THY ve Pegasus hisselerinde de salgın kaynaklı düşüş görülüyor.

TUNUS’TA İKİ HAVALİMANI İŞLETİYOR

Tav, Tunus’ta Enfidha-Hammamet Havalimanı ile Monastır Havalimanı’nı işletiyor. Şirketin Tunus’ta yaklaşık 700 çalışanı bulunurken, bu iki havalimanı Tav’ın hizmet verdiği toplam yolcu sayısı içinde yaklaşık yüzde 10’luk paya sahip.

Tav’ın yüzde 46,12’lık hissesi Fransız ‘Aéroports de Paris Grubu’na ait. Yüzde 5,06’lık hisse Tepe İnşaat’ta, yüzde 1,29’u Sera Yapı’da bulunuyor. Şirketin yüzde 44,33’lük hissesi borsada işlem görürken, halka açık olmayan yüzde 3,20’lik hisse diğer yatırımcılarda.

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