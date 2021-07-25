Turizmcilerde vaka tedirginliği

Antalya'da artış gösteren corona virüsü vakaları turizm sektöründe çalışan on binlerce emekçiyi tedirgin etti.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, artan vakalar nedeniyle turizm çalışanlarının tekrar kapanma olasılığı nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, “Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren turizm emekçilerimiz, olası bir kapanma ihtimalinin getireceği ekonomik ve psikolojik yüke dayanamaz” dedi.

Turizm sektöründe tekrar bir kapanma olasılığının turizm emekçilerini zor durumda bırakacağını belirten CHP'li Zeybek, “AKP iktidarının gerek salgınla gerekse de ekonomik krizle mücadele yönteminin olmadığı son bir buçuk yılda kamuoyu tarafından görülmüştür. Ülkemizde birçok işkolunda emekçilerin yaşadığı sorunlarla birlikte, yaz turizm sezonunda olası bir kısıtlamada iş kaybına uğrayacak turizm emekçilerinin sorunları daha da artacaktır. Turizm işvereni olan Turizm Bakanı, turizm emekçilerini çalışanı gibi değil, sorumlu olduğu yurttaşlar olarak görmesinin zamanı geldi ve geçiyor” dedi.

‘KÖTÜ TABLONUN NEDENİ, YANLIŞ POLİTİKALAR’

Zeybek, yurt dışından gelen bazı yabancı turistlerin ülkelerinden sahte test sonucu aldıkları iddialarına da değinerek, “Bu iddia yetkili bakanlıklar tarafından mutlaka araştırılmalı ve güvenilir test sonuçları olan kurumlardan test talebi yapılması istenmeli, gerekirse Türkiye'de test yapılmalıdır. Bir vakanın bile onlarca turist ve turizm emekçisine hastalık bulaştırma riski olabilir” ifadesini kullandı. Zeybek, şöyle konuştu:

“İnsan sağlığını göz ardı ederek, ekonomik kaygılarla yapılan yanlış uygulamaların sorumlusu AKP'dir. AKP döneminde iş etiğine, çalışanların iş güvenliğine önem verilmemesi ne yazık ki rutin bir hal almıştır. Bazı turizm tesislerinde hastalık şüphesi olan personelin hastaneye gidip test vermesinin engellendiği iddia edilmektedir. Utanç vesikası olan “ben aşılıyım” reklamı ile insan onurunu yok sayan AKP'li Turizm Bakanı, bir gün olsun turizm emekçisinin hakkını savunsun.”

EMEKÇİLER BAŞININ ÇARESİNE BAKMAK ZORUNDA MI KALACAK?

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu da artan vakalar nedeniyle turizm emekçilerinin olası bir kapanmada yaşayacakları sorunlara dikkat çekerek şu soruyu sordu:

“Milyonlarca işçi yarın hastalanacak mı, işsiz mi kalacağını bilmeden, on binlerce otel, restoran, kafe, bar, eğlence yerleri işletmeleri üç gün sonra kapanacak mı yoksa açık mı kalacak bilemeden, kapanırsa başının çaresine bakmak zorunda kalacağını düşünerek uykuları kaçıyorken, Okluk Koyuna yazlık saray, Kıbrıs'a yeni saray yaparak lüks ve şatafata milyarlarca dolar harcayanların yeniden kapanma yaşanacaksa, bir destek bütçesi var mı?”

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