Turizmcinin karavan umudu

Ekim ayında Meclis'te Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranının yüzde 45'e indirilmesinin, pandemiyle hareketlenen karavan sektörüne daha da ivme kazandırması bekleniyor.

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Ekim ayında Meclis’te Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranının yüzde 45’e indirilmesinin, pandemiyle hareketlenen karavan sektörüne daha da ivme kazandıracağı bekleniyor.

Sektörde faaliyet gösteren ve yerli karavan üretimi yapan firmalardan birinin yetkilisi, turizmci Tarık Irmak, ÖTV indiriminin Türk karavan sektörünün sanayileşmesi ve büyümesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Irmak, yapılacak yeni bir düzenleme ile motorlu karavanlarda ÖTV oranının yüzde 15’e düşürülmesi halinde karavanın sanayisi ve turizmi 2-3 kat büyüyeceğini ifade etti.

FABRİKA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) talebin arttığı karavan sektöründe üretimin yerli olarak yapılabilmesi için teşvik talebinde bulunduğunu anımsatan Irmak, “Almanya ve Türkiye’deki AR-GE merkezlerimizde tasarlanan motokaravan modellerimizi yeni fabrikamızda 8 istasyonlu yeni nesil band sistemi ile üreteceğiz” dedi.

“Üretim merkezimiz seri üretimin ilk örneklerinden biri olacak” diyen Irmak, “2022’de 150, 2023’te ise 240 motokaravan üretim kapasiteli fabrikamızın hazırlıklarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

ÇEKME VE MOTOKARAVAN SAYISI 7 BİN 991

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde 6 bin 744’ü çekme, 1247’si motokaravan olmak üzere tescilli karavan sayısı 7 bin 991.

Verilere göre, bu sayının Türkiye ile benzer ülkeler olan Portekiz’de 28 bini, İspanya’da ise 300 bini bulduğu ifade ediliyor.

‘ÖTV SIFIRLANIRSA FİLO CİDDİ ŞEKİLDE ARTAR’

10 yıl içerisinde Türkiye’de ÖTV vergi indirimi ile her yıl 3-5 bin karavan üretileceği belirtiliyor.

Turizm sektörü temsilcileri, motokaravanda ÖTV’nin sıfırlanması ile 10 yıllık süreçte Türkiye’deki karavan varlığının 100 bin karavana ulaşacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi. (DHA)



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