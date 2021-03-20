Türk Metal Başkanı Kavlak: Yasalar işverene işlemiyor

Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şubesi 2’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Pevrul Kavlak, önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Metal'in pandemi sürecinin ilk gününden itibaren gerekli önlemleri aldığını ve bu önlemleri uygulamaya geçirdiğini dile getiren Pevrul Kavlak, “Başka işyerlerinde özellikle de örgütsüz işyerlerinde yaşananları görüyorsunuz. Herkes perişan işsiz, gelecekten kaygılı… O nedenle biz hâlâ tetikteyiz. Hiçbir canımızı feda etmemek için, üyelerimizin sağlığı ve güvenliği için, kılına bile zarar gelmemesi için, işimizin başındayız. Dostlarım hiç merak etmeyin. Hiç kaygılanmayın. Sizin sendikanız var. Sizin arkanızda dağ gibi Türk Metal var” dedi.

‘KIDEM TAZMİNATINA GÖZ KOYDULAR’

Salgın döneminde kıdem tazminatı üzerinde oynanan oyunlar olduğuna vurgu yapan Pevrul Kavlak, “Evet, biz canımız pahasına çalıştık, ürettik. Peki, ne gördük? Herkes canıyla uğraşırken, yaşam mücadelesi verirken, işini, ücretini, çoluk çocuğunun rızkını korumaya çalışırken, karşımıza iki kere taslak çıkardılar. Ortamı fırsat bilip kıdem tazminatımıza göz koydular. Yine bizden almaya çalıştılar. Yine bizim hakkımıza göz diktiler. Yahu, Allah'tan korkun Allah'tan. Kıdem tazminatımızı zaten kuşa çevirdiniz. 1980 öncesinde, kıdem tazminatı asgari ücretin 7.5 katıydı. 1980'den sonra kıdemimize tavan getirildi. Eskiden, kıdem tazminatı tavanıyla sigorta tavanı eşitti. Şimdi sigorta tavanı yaklaşık 23 bin lira, kıdem tazminatı tavanı 7 bin lira. Alacağınızı zaten aldınız. Daha bizden ne alacaksınız. Canımızı mı alacaksınız?” şeklinde konuştu.

‘LANET OLSUN BÖYLE DÜZENE’

Sendikasız iş yerlerinde çalışan işçilerin örgütlenme sürecinde yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Genel Başkan Pevrul Kavlak, şunları söyledi:

“Şimdi buradan soruyorum; sendikalaşma hakkını engelleyenlere ceza yasamızda hapis cezası var mı? Evet, var. Peki, bunca yıldır sadece sendikalaştıkları için işinden atılan, ekmeğinden olan dünya kadar işçi varken siz hiç hapis yatan bir işveren duydunuz mu? Duymadınız. Birileri işçileri sorgusuz sualsiz işten atıyor.

Tazminatını, hakkını vermiyor. Ondan sonra da arabulucu adı altında birileri devreye girip zaten ekmeksiz kalmış işçiyi üç kuruşa razı etmeye çalışıyor. Bu düzen işte böyle bir düzen… Bu yasalar birilerine işlemez, birileri bedel ödemez. Bedel ödeyen yine emekçiler olur. Sendikaya üye olan işçi, Kod 29'la işten atılır. Ama işverene hiçbir şey olmaz. Olan gene bize olur.

Lanet olsun böyle düzene. Lanet olsun. Bu düzen falan da değil. Bu resmen bir dümen… Ama göreceksiniz her şubemizde kadrolu bir avukat bulunduracağız, üyemiz olsun olmasın bu durumdaki tüm işçilere arabulucu görüşmesine giderken destek olacağız. Bu dümene çomak sokacağız. Emekçileri bu kara düzene yem etmeyeceğiz.”

‘HAKLAR KAĞIT ÜSTÜNDE KALIYORSA ANLAMI YOK’

Son dönemde ülke gündeminde yer alan anayasa çalışmalarına da değinen Kavlak, TÜRK-İŞ olarak, yapılmak istenen anayasal değişiklikler ve reformlarla ilgili görüşlerini Çalışma, Adalet ve Ekonomi bakanlarına ilettikleri söyleyerek, “Herhangi bir hakkın anayasada, yasalarda var olması ne yazık ki, o hakkın kullanılması anlamına gelmiyor. O haklar kâğıt üstünde kalıyorsa bizim için bir anlam ifade etmiyor. Soruyorum herkese; bu ülkede sendikalaşma hakkı var mı? Var. Anayasal bir hak mı? Evet, anayasal bir hak… Peki, biz bu hakkımızı özgürce kullanabiliyor muyuz? Hayır, kullanamıyoruz. Bursa'daki tüm arkadaşlarım bu pandemi sürecinde, işyerlerinde nasıl örgütlenme mücadelesi verdiğimizi, arkadaşlarımızın karakışta fabrika önünde nasıl yattığını gördüler” diye konuştu.

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