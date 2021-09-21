Türkiye, Avrupa’da üniversite öğrencilerine en az mali destek veren ülkeler arasında

Öğrencilerin barınma ve geçim sorunları son dönemde gündem olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenci burslarına yönelik açıklaması yeni tartışmalar yarattı. Erdoğan, 650 TL'lik öğrenci bursları için "elinize dilinize dursun" açıklaması yaparken DİSK-AR'ın derlediği araştırmaya göre, Türkiye Avrupa'da üniversite öğrencilerine en az burs veren ülkeler arasında.

Sozcu.com.tr

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Üniversite öğrencilerinin barınma sorunları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci kredileri ile ilgili açıklaması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özellikle büyükşehirlerde üniversite kazanan öğrenciler yüksek yurt ve ev fiyatlarının ve hayat pahalılığının yarattığı sorunlarla boğuşurken öğrenci kredisi veya burs gibi devlet desteklerine de ihtiyaç duyuyor.

Erdoğan, geçtiğimiz haftasonu konu ile ilgili yaptığı konuşmada “Bizim dönemimizde bir milyon yatak kapasiteli, lüks yurtlar yaptık. Bunların yalanlarına inanmak bir defa mümkün değil. Biz göreve başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden nereye geldi? Bunun yanında artık neredeyse asgari ücret civarında bir ödeme alıyorlar. Bunlar bunu görmek istemiyorlar. Bu harçları biz kaldırdık” açıklamasında bulumuştu.

ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE’NİN DURUMU

Konu ile ilgili araştırma yapan DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aktarılan verilere göre, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en düşük öğrenci desteği veren ülkeler arasında.

DİSK-AR araştırmasına göre, Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa'da Yüksek Öğrenimde Öğrenci Harçları ve Destek Sistemleri” başlıklı raporundan derlediği verilere göre, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında üniversite öğrencilerine en düşük mali destek veren ülkeler arasında.

TÜRKİYE EN DÜŞÜKLERDE

Rapora göre aralarında Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Polonya’nın yer aldığı ülkelerde öğrencilere yönelik burs ve kredi olarak farklılaşan yıllık mali destek 1.000-3 bin Avro arasında değişirken Hollanda, İsveç, Yunanistan ve Norveç’te öğrenci desteği 3 ile 5 bin Avro arasında.

Türkiye'nin mali destek aralığı ise 100 ile 1000 euro arasında. Türkiye’deki aylık KYK kredisi güncel fiyatı ile 650 TL.

EN YÜKSEK DESTEK 5 BİN EURONUN ÜSTÜNDE

Avrupa’da öğrenci desteklerinin en yüksek olduğu ülkeler 5 bin Avro ve üzeri ile Almanya, Avusturya, Danimarka ve İsviçre. Öğrencilere yönelik destekler ihtiyaç ve başarı temelli olarak değişiyor.